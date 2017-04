<span style='text-decoration: underline;'>LES CANDIDATS ABORDENT LA DERNIÈRE LIGNE DROITE</span>:<br><span style='color:red;'>Plus que deux jours pour convaincre</span>

En l’absence de sondage d’opinion, on ne sait pas qui pèse combien et qui a fait la meilleure campagne. Ce que l’on sait, c’est qu’un effort a bel et bien été fourni. Le marathon n’est pas fini pour autant. Deux longueurs encore et les marathoniens de la politique auront passé la ligne d’arrivée.

A 48 heures du baissé de rideau de la campagne électorale, les dés sont pratiquement lancés. Une bonne partie des électeurs, doit déjà être fixée sur la liste de son choix. Pour ceux qui comptent voter, ils restent bien entendu les indécis. Les critères pour orienter un choix pour l’un ou l’autre parti ou candidat indépendant, ne manquent pas. La proximité au travail, dans le quartier, dans la famille ou autre approche subjective pèsera certainement dans la décision finale. D’ailleurs, beaucoup de candidats ont misé sur cet aspect des choses. C’est même l’un des critères les plus importants pour les listes indépendantes, puisqu’elles ne concourent pas avec un programme national, mais base l’essentiel de leur argumentaire sur la représentativité des candidats auprès des pouvoirs publics. Pour nombre d’indépendants la proximité est le seul lien qu’ils ont pour espérer convaincre un maximum de citoyens pour leur donner leur voix. Pour ce qui concerne les partis politiques, dont les listes sont soutenues par un «tissus» militant et surtout des leaders qui ont fait le tour du pays à prêcher la bonne parole, le défi est on ne peut plus important. Les grandes formations qui entendent jouer un premier rôle dans le prochain exécutif, ont l’obligation de placer des députés dans un maximum de circonscriptions électorales. L’enjeu n’est donc pas la simple représentation, mais la prise du pouvoir. C’est dire l’urgence pour ces «grands partis » au pouvoir et dans l’opposition de forcer le destin durant ces deux prochains jours, histoire de glaner plus de voix, de briser le mur de l’abstention et afficher l’image de partis dignes d’être au gouvernement. Aujourd’hui et demain, les leaders de ces formations politiques auront la lourde tâche de finir en apothéose, dans le but de laisser une impression positive auprès des électeurs. Il reste, cependant, qu’au vu de la physionomie de la campagne électorale, il sera assez difficile pour les uns et les autres de montrer une quelconque capacité de créer le «buzz». En fait, les partis ont opté pour une campagne «classique», d’un autre temps où les messages politiques semblent avoir été très largement parasité par une autre campagne, celle de la présidentielle française, dont le traitement médiatique a réduit celle de l’Algérie à presque un non-événement. Il faut dire qu’il sera très difficile à nos politiques de concentrer l’attention des Algériens sur leurs derniers discours, au moment où se joue, de l’autre côté de la Méditerranée un véritable suspens politique. Mais cela n’enlève rien au mérite de Ouyahia, Hanoune, Ould Abbes, Makri et les autres qui ont sillonné le pays, animé plus d’une quarantaine de meetings chacun et serrer des dizaines de milliers de main. A 48 heures de la fin de cette campagne, il est un fait incontournable, c’est que les leaders partisans ont fait tout ce qu’il pouvait faire pour amener les Algériens aux bureaux de vote. Ils ne l’ont pas fait selon des standards électoraux modernes, comme on le constate au quotidien dans la campagne française, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Tous les supports ont été investis par les formations politiques, mais pour un résultat, jusque là, pas très convainquant. Il est très improbable de voir un parti ou un autre faire la surprise. D’ailleurs, en l’absence de sondage d’opinion, on ne sait pas qui pèse combien et qui a fait la meilleure campagne. Ce que l’on sait, c’est qu’un effort a bel et bien été fourni. Le marathon n’est pas fini pour autant. Deux longueurs encore, et les marathoniens de la politique auront passé la ligne d’arrivée. On saura le 4 mai, à travers le taux de participation, si ces efforts auront payé, et qui a fait la meilleure campagne, au vu des résultats du scrutin.

Alger: Smaïl Daoudi