<span style='text-decoration: underline;'>Parkings sauvages</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs actions menées par les services de sécurité</span>

Les services de sécurité ont multiplié ces derniers jours les actions de terrain afin de lutter contre l’installation de parkings sauvages dans diverses localités du pays.

Les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que de la police sont déterminés à éradiquer ce phénomène suite notamment à l’affaire de l’agression ayant entraîné la mort d’un estivant à Béjaïa et qui vraisemblablement a donné un coup d’accélérateur pour des descentes policières.

Cette affaire qui est encore présente dans les esprits a suscité l’émoi parmi les citoyens qui réclament une lutte efficace afin de mettre fin au diktat des parkingueurs autoproclamés.

Hier, une action « coup de point » a été menée dans la wilaya de Tipasa par les services de sécurité et qui a permis l’arrestation de quatre personnes. A noter q’une même opération a eu lieu à Oran et à travers d’autres régions du pays.

Par ailleurs, la DGSN a mis à la disposition des citoyens un numéro vert (1548) spécial pour signaler tout agissement suspect de la mafia parkings sauvages.

Pour revenir à l’affaire de l’estivant originaire de Oued Souf assassiné à Béjaïa, les auteurs présumés du crime ont été présentés hier devant le procureur prés le tribunal de Kherrata.

« Arrêtés par les services de la Gendarmerie de la wilaya de Béjaïa, les six accusés dans l’affaire du meurtre du citoyen ont été présentés, dimanche 12 août, devant le procureur de la République », a rapporté hier l’agence APS.

La même source a affirmé que le principal accusé qui serait responsable de la mort de cet estivant, sauvagement tabassé à Lotta, dans la commune côtière de Souk El-Thenine, risque jusqu’à 30 ans de prison ferme.

« Cet incident » a soulevé une très large vague d’indignation et de condamnation. Ce trentenaire est venu de Oued Souf passer des vacances dans cette ville balnéaire. Mais voilà que la mafia des parkings a encore sévi, après le drame de Skikda.

A Béjaïa, c’est toujours la consternation générale. Des citoyens, des députés, des militants des droits de l’Homme et de défense du littoral ont vivement condamné l’agression qui a coûté la vie à un estivant à Souk El-Thenine, dans la wilaya de Béjaïa». «Qui sera le prochain ? Voilà le résultat quand des dépassements se transforment en normes !», soulignent les animateurs de l’Association de protection et de sauvegarde du littoral de Béjaïa. Ils regrettent l’inertie de certains élus locaux qui permettent ainsi ce genre de racket et actes de violence à l’encontre de citoyens dont le seul tort est de réclamer leur droit à l’accès gratuit aux plages.

Il est à rappeler que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a indiqué, mercredi dernier depuis Relizane, que l’enquête sur une agression ayant couté la vie à un citoyen dans la wilaya de Béjaïa est en cours, affirmant que «la loi sera appliquée avec force et rigueur». Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection de cette wilaya, le ministre a assuré que «la justice se charge de l’affaire». Il a aussi ajouté que les services de la Sûreté ont pris en charge le phénomène de pillage dans les plages et l’exploitation illicite des parkings», affirmant que «les mesures nécessaires ont été prises».

Alger: Samir Hamiche