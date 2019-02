<span style='text-decoration: underline;'>Les malades hospitalisés contraints d’avoir recours au privé </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs analyses et examens font défaut en milieu hospitalier</span>

Pris en otage, les malades de plusieurs services devant effectuer des contrôles, sont obligés d’avoir recours au privé.

Que cela soit des analyses de sang ou encore des examens tels que scanner. Sachant que le prix d’une telle prise en charge est plus que faramineux, et les malades hospitalisés sont déjà frappés d’une lourde pathologie. Plusieurs parents de malades se sont plaints de cette situation, «nous ne savons plus quoi faire on ne cessait de nous répéter que le malade est totalement pris en charge en milieu hospitalier». Mais la réalité est tout autre. Une mère de famille nous confiera que tous les examens qu’elle a du faire, elle les a faits en privé et c’était les plus importants. Je me demande d’ailleurs, à quoi sert le laboratoire du CHU d’Oran.

Quant aux pannes récurrentes enregistrées au niveau du service de la radio centrale, elles sont plus que pénalisantes, une simple IRM de résonnance magnétique coûte près de 25 000 dinars poussant là aussi les malades à effecteur leurs examens au privé et au prix fort. Plusieurs familles jurent qu’en plus de cet examen, elles doivent avoir recours à des ambulances en privé pour faire sortir leurs malades, vu leur état de santé, des malades qui parfois sont alités.

Face à une situation pareille, plusieurs questions se posent «à quoi sert un matériel acquis pour ces enceintes hospitalières» ? Interrogés sur ce point, les spécialistes en ce sens, nous expliqueront qu’une alternative est envisagée, il suffit que le responsable ou le malade hospitalisé, fasse une demande à l’EHU pour cette prise en charge et attendre qu’on lui réponde. Mais pendant tout ce laps de temps et lorsque l’urgence dans la prise en charge du malade s’impose, comment faire nous dira une femme. Le médecin m’a demandé cet examen d’urgence pour me prescrire mon traitement ce n’est que sur la base de cet examen qu’il pourra se prononcer. Alors ne trouvant d’autres alternatives j’ai décidé d’aller vers le privé. On a déjà vu des femmes enceintes devant accoucher se voir prescrire des analyses devant se faire en urgence, dans pareilles circonstances et vu cet urgence, les prix de pareilles analyses flambent, mais le malade y est contraint il y va de sa santé. Une santé qui vu cette situation, est loin d’être prise en charge selon les normes. Mais le plus grave étant de voir le malade faire sa prise de sang en milieu hospitalier et ce sont les parents qui se chargent de transporter les tubes de sang devant être analysés vers les laboratoires privés, ne parlant pas des risques encourus. Ainsi, la médecine gratuite et service du pauvre citoyen, n’est qu’une utopie certes, le malade est admis au CHU mais tous les examens et analyses deviennent du ressort du privé.

F.Abdelkrim