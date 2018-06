<span style='text-decoration: underline;'>L’inquiétude monte </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs attaques en une semaine contre des musulmans et des lieux de culte en France</span>

Plusieurs attaques contre des fidèles musulmans et de lieux de culte ont été perpétrés en une semaine en France, a appris l’APS auprès du président de l’Observatoire national contre l’islamophobie, Abdallah Zekri, qui a exprimé son «immense» inquiétude.

«Du 29 mai au 3 juin, des coups de feu visant des fidèles, agression sexuelles contre une fidèle, incendie et saccage de lieux de culte ont été enregistrés en plein moi de ramadhan», a-t-il indiqué. «Au cours de la nuit du 29 au 30 mai, des coups de feu ont visé des fidèles au sortir de la prière de tarawih (soir) à Pont-Saint-Esprit, une commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie», a précisé Abdallah Zekri, soulignant que la procureur de la République a ouvert une enquête. Un incendie d’origine probablement criminel s’est déclaré, dans la nuit du 1 au 2 juin, contre la façade de la mosquée située à dans la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien dans le département d’Eure-et-Loir, en région Centre-Val-de-Loire, a-t-il ajouté, signalant que samedi dernier, des individus ont tirés des balles avec des armes de gros calibre sur une salle de prière à Villepinte (Ile-de-France).

«Heureusement qu’il n’y avait personne dans la salle de prière. Une vitre blindée a été transpercée par des balles et des douilles ont été retrouvées à l’intérieur de la salle de prière», a-t-il encore indiqué, faisant savoir également qu’une jeune femme musulmane «a été agressée sexuellement et violée samedi à 4h00 du matin en plein Paris, entre le croisement de la rue Palestro avec celle de Ponceau, dans le 2e arrondissement», non loin des Halles. Le quotidien Le Parisien a rapporté dans son édition de dimanche que la jeune femme, sans dire qu’elle était musulmane, marchait pour récupérer sa voiture, l’agresseur s’est jeté sur elle avant de la saisir par le cou et de l’emmener au sol pour la violer.

La victime s’est débattue et a hurlé et a alerté ainsi des passants. Le violeur a pris la fuite avant que la police n’arrive sur les lieux. Abdallah Zekri a ajouté que dans la nuit de dimanche à lundi, au moment de la prière du fadjr, une toiture d’une mosquée a été saccagée à Chaumont, département de la Haute-Marne, en région Grand Est, par des individus qui ont pris la fuite. A cet effet, il s’est dit «inquiet par la cruauté de cette violence en ce mois de ramadhan», constatant que c’est «la première fois que les musulmans de France sont la cible de ces actes en plein mois de piété». Il a appelé, dans ce contexte, les autorités de police et de la justice d’arrêter les coupables, craignant «avoir des surprises», d’ici à quelques mois, qu’on classe ces affaires «sans suite», apportant son «soutien total aux musulmans lâchement visés». Dan un bilan rendu public le 29 mai dernier, le président de l’Observatoire national contre l’islamophobie a indiqué que les actes antimusulmans ont augment de 15 % en France durant les trois premiers mois de l’année. Pour la période du 1er janvier au 31 mars, l’observatoire a enregistré 30 actes antimusulmans contre 26 pour l’année 2017, soit une augmentation de 15 %, mais 11 actions contre 26 pour la même période 2017, soit moins de 39 %. L’observatoire a relevé par contre que les menaces antimusulmanes ont augmenté pour la même période de 138 %, soit 19 pour le premier trimestre 2018, contre 8 pour la même période de 2017.

En ce qui concerne les atteintes aux lieux de culte et cimetières, une dizaines d’actes ont été enregistré pour les lieux de culte contre 18 en 2017, alors que pour les cimetières musulmans il n’y a eu que deux actes, même chiffre que 2017. L’observatoire s’est indigné de voir que des plaintes déposées depuis plus d’un an auprès de certains parquets «n’aient pas abouti à ce jour», considérant qu’il y a une justice «à deux vitesses».