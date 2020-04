<span style='text-decoration: underline;'>En raison de l’impact économique et social de la crise sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs commerces autorisés à rouvrir</span>

Cela représente un nombre conséquent de commerçants qui vont pouvoir retrouver leurs activités. Une auto-éducation en ce qui concerne les gestes barrières, constitue le premier garant d’une moindre circulation du virus.

Soumis à un régime strict de fermeture dans le sillage de la lutte contre la propagation du Covid-19, beaucoup de commerces sont désormais autorisés à rouvrir. Une instruction du Premier ministre, émise avant-hier soir, revoit le dispositif mis en place dans la foulée de la décision de confinement partiel. Les autorités du pays expliquent cet allègement par le souci de «réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire». Le but est donc clair, même si tout le monde en Algérie tend à apprécier la mesure de confinement qui, faut-il le souligner, a permis au système national de santé de tenir le choc de la pandémie. Cela étant dit, le communiqué du Premier ministère cite les commerces suivants : taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d’électroménager, commerce d’articles et ustensiles de cuisines, commerce de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, commerce de produits cosmétiques et parfumeries, commerce de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, commerce en gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie…etc). Cela représente un nombre conséquents de commerçants qui vont pouvoir retrouver leurs activités. Il convient de noter que pour bon nombre d’entre eux, il sera aisé de faire respecter les mesures de distanciation sociale, à l’image des bijouteries ou encore des commerces en électroménagers. Il sera néanmoins pénible pour les magasins d’habillement de garantir un maximum de sécurité à leurs clients. La période qui correspond à une activité dense, rendra certainement la tâche plus complexe pour les commerçants. Mais après tout ce temps de confinement, les commerçants espèrent voir une attitude responsable de la part des citoyens.

Une auto-éducation en ce qui concerne les gestes barrières constitue le premier garant d’une moindre circulation du virus. Pour ces commerces justement, le communiqué du Premier ministre renvoie la responsabilité de l’organisation des activités aux walis. Ce sera à ces responsables locaux «de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur», explique le Premier ministère.

Il y a lieu de signaler que pas mal de professions demeurent soumis à l’interdiction d’ouverture. Ainsi, les taxis à l’intérieur du périmètre urbain, ne pourront pas reprendre le travail incessamment. Leur reprise «est différée jusqu’à l’annonce par les pouvoirs publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de transport», ajoute le communiqué. Concernant les cafés, les restaurants, les stades et les salles de spectacles, ils demeurent fermés.

Nadera Belkacemi