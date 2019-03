<span style='text-decoration: underline;'>Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs conventions attendues avec les ambassades étrangères</span>

C’est sous le thème: «Les Energies Renouvelables Hors Réseau au Service d’un Développement Durable dans le Sud algérien et les Zones enclavées», que le Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables ouvrira, aujourd’hui ses portes à Alger.

Ainsi, il est attendu qu’il trouvera un écho auprès des professionnels, acteurs institutionnels et opérateurs économiques versés dans le domaine de la protection de l’environnement et des énergies renouvelables.

D’ailleurs, ce Salon est un rendez-vous annuel d’information, d’échange et de partage, une plateforme pour que tous les publics concernés par la protection de l’environnement et les énergies renouvelables, présentent leurs métiers et leurs savoir-faire en s’inspirant des expériences et de l’expertise internationale présente à travers la participation de plus de 7 pays étrangers, dont la Chine a été distinguée comme invité d’honneur de cette deuxième édition.

Cette deuxième édition est organisée après le succès et l’engouement suscité par la première édition organisée du 26 au 28 mars 2018 qui a vu la participation de 100 exposants dont des internationaux issus de 7 pays à l’instar de l’Allemagne en sa qualité d’invité d’honneur de la première édition. La réussite de la première édition a été marquée par le nombre important de visiteurs qui s’élève à plus de 12 000 visiteurs dont 6000 professionnels qui ont eu accès aux espaces exposants s’étalant sur une superficie totale de plus de 2500 M2 avec des espaces dédiés au riche programme de conférences thématiques ainsi qu’aux rencontres B2B qui ont permis la signature durant le Salon, de 42 contrats entre différents opérateurs économiques.

Une deuxième édition du Salon qui sera dédiée à la promotion des énergies renouvelables, sera rehaussée par des conférences thématiques animées par des experts nationaux et internationaux pour débattre autour de quatre (4) grands axes fondamentaux: la stratégie adoptée par le secteur pour promouvoir, valoriser et développer les énergies renouvelables en Hors Réseau, les Energies Renouvelables et leurs apports dans le développement durable de nos régions éloignées du sud algérien, le rôle des énergies renouvelables dans le développement d’une économie circulaire en Algérie notamment à travers les filières de valorisation énergétique et l’économie circulaire dans son volet de gestion intégrer des déchets; une vision que représenteront et partageront les 140 exposants professionnels et institutionnels dont 20 exposants internationaux avec la République de la Chine comme invitée d’honneur.

Une perspective de 15.000 visiteurs seront accueillis dans un espace de plus de 5000 M2 dédiée à l’événement aux pavillons A et C du Palais des expositions SAFEX.

La dimension internationale du Salon SIEERA2019, sera entérinée par la signature de plusieurs conventions dont une convention entre le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables et des ambassades des pays étrangers en plus d’une convention avec le Ministère de la communication.

L’organisation du Salon SIEERA2019 coïncide avec la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars, à cet effet, des conférences seront organisées pour le partage des expériences féminines dans le domaine de l’entreprenariat vert et les énergies renouvelables, aussi, une cérémonie sera organisée à l’honneur des femmes activant dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.

Alger: Noreddine Oumessaoud