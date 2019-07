<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les feux de forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs dispositifs mis en place par les autorités</span>

Comme chaque saison estivale, l’Algérie fait face à une série d’incendies de forêts qui détruisent des milliers d’hectares de végétation et d’arbres fruitiers.

Cette année, le début de la saison estivale a été marqué par le signalement de plusieurs feux de forêts survenus au niveau de nombreuses Wilayas. Pour éviter la reproduction des épisodes des années précédentes durant lesquels des feux de forêts dévastateurs ont été enregistrés à travers le pays, les autorités concernées ont annoncé des mesures préventives.

Le Directeur Général des forêts, Ali Mahmoudi, a annoncé hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale la mise en place d’un dispositif spécial de lutte contre les incendies.

Faisant savoir qu’il y a 40 Wilayas concernées par la menace des incendies, le responsable a affirmé que le premier dispositif est lié à la réglementation. «En début de saison, autour du mois de mars-avril, un certain nombre d’arrêtés sont signés par les walis ; le premier stipule l’interdiction des incinérations à partir du 1er juin jusqu’à 31 octobre. Le second arrêté préconise l’installation des comités opérationnels communaux, le troisième arrêté stipule l’installation des comités opérationnels de daïras, ensuite celui des comités opérationnels de wilayas, ainsi que la commission de protection des forêts de wilaya».

S’agissant du volet matériel, M. Mahmoudi a révélé que l’administration des forêts a mobilisé 414 postes de vigie dont la mission est la surveillance. «Ces postes sont soutenus par 486 brigades mobiles d’intervention», a-t-il fait savoir. « Pour les postes de vigie, nous employons 946 éléments et 2350 personnes pour les brigades mobiles », a-t-il détaillé, ajoutant aussi « la mobilisation de 27 camions mobiles, 27 camions ravitailleurs et 2838 points d’eau recensés et disponibles pour un éventuel approvisionnement». Interrogé sur les moyens aériens dont dispose l’Algérie, M. Mahmoudi a affirmé que notre pays ne dispose pas de canadairs, indiquant, par ailleurs, que «Nous disposons d’une flotte d’hélicoptères qui se trouve au niveau de la Protection civile».

« Pas loin qu’avant hier nous avons utilisé une intervention via le moyen d’hélicoptère entre la wilaya de Béjaïa et Bordj Bou Arreridj », a-t-il affirmé. Par ailleurs, l’invité de la chaîne III a déploré le manque de moyens dans son secteur. « L’année passée, nous avons reçu 44 véhicules qui ont été dispatchés sur les wilayas, c’est insuffisant ; nous avons décidé de prendre exemple de nos collègues de la Protection civile, en créant des colonnes mobiles au niveau des wilayas les plus vulnérables », a-t-il affirmé, ajoutant que « l’année passée, nous en avons crée cinq et cette année nous en avons crée cinq autres et nous avons acquis 40 nouveaux véhicules ».

Il a fait savoir que le conseil des ministres a décidé de renforcer leurs équipes par dix autres colonnes mobiles. « Donc l’année prochaine, nous allons avoir une colonne mobile pour deux wilayas», a précisé le responsable. Pour ce qui est des carences que connait l’administration des forêts, M. Mahmoudi a fait état du manque d’effectif, engendré par des départs massifs à la retraite.

Il a ainsi appelé «les pouvoirs publics à lever rapidement le gel sur les 1.220 postes promis en 2015». «Il faut un renforcement des effectifs de lutte par l’apport de 3.070 saisonniers pouvant être rapidement recrutés parmi les populations résidant à proximité ou à l’intérieur des superficies forestières», a-t-il préconisé.

Enfin, le Directeur Général des forêts a affirmé que le patrimoine forestier national est estimé à 4,5 millions d’hectares. Il a rappelé que durant l’été de l’année 2017, quelque 57.000 hectares étaient partis en fumée suite à de nombreux incendies.

Alger: Samir Hamiche