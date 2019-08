<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (2ème journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs duels intéressants à l’affiche, dont deux derbies</span>

Plusieurs matchs intéressants sont au programme de la deuxième journée du Championnat de Ligue de football, prévue vendredi et samedi, avec en tête d’affiche les derbies USM El Harrach – RC Arbaâ au centre et ASM Oran – OM Arzew à l’Ouest, au moment où le nouveau promu l’AS Khroub est appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l’ogre le WA Tlemcen.

Le hasard du calendrier a en effet donné lieu à plusieurs chocs lors de cette deuxième journée, notamment, entre anciens pensionnaires de l’élite, comme ce sera le cas entre le MC Saïda et le MC El Eulma, la JSM Skikda et le RC Relizane, le MO Béjaïa et le DRB Tadjenanet, ainsi que l’USM Annaba et l’Olympique de Médéa. De chaudes empoignades, mettant aux prises des adversaires d’égale valeur, ce qui complique l’établissement d’un pronostic, surtout qu’en cette d’entame de championnat, certaines formations semblent toujours à le recherche de leur rythme de croisière, comme en témoignent leurs résultats au cours de la précédente journée. En effet, malgré leur standing, l’avantage du terrain et le soutien de leur public, certains clubs comme la JSM Béjaïa et le MC El Eulma ont été contraints au partage des points la semaine passée, respectivement contre le WA Tlemcen et l’ASM Oran sur le même score de zéro partout. Un mauvais départ que ces deux formations ne sont pas assurées de rattraper ce week-end, car appelées l’une comme l’autre à évoluer en déplacement, respectivement chez l’Amel Boussaâda et le MC Saïda. Deux adversaires réputés pour être difficiles à manier sur leurs terrains, surtout lorsqu’ils se portent bien, comme en témoignent leurs résultats au cours de la première journée, puisque l’ABS a ramené un bon nul (1-1) de chez l’OM Arzew, alors que le MCS n’a vendu que chèrement sa peau face au RC Relizane (2-1). Cette deuxième journée sera donc celle de la confirmation pour les formations qui ont réussi une bonne entame de leur saison, ou celle du rachat pour les clubs qui sont passés à côté. Les matchs ABS-JSMB, ASMO-OMA, MCS-MCEE et JSMS-RCR sont programmés vendredi à 17h00, alors que les quatre autres se joueront le lendemain, samedi. Suivant la programmation de la LFP, sept des huit matchs inscrits au programme de cette deuxième journée se joueront en présence du public, alors que la JSM Skikda sera la seule à évoluer sans le soutien de ses fans, car sanctionnée d’un huis clos.