<span style='text-decoration: underline;'>Mawlid Enabaoui écherif à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs manifestations et conférences au menu</span>

Depuis mardi dernier et jusqu’au neuf novembre date qui coïncide avec le douze Rabie aouel marquant le mawlid Ennabaoui (naissance du Prophète Sidna Mohamed «la paix et le salut sur lui», des manifestations et des conférences ayant trait à la conduite (Sira) et à l’enseignement prophétique, sont animées dans des mosquées et des zawia au profit des fidèles.

Des imams, des professeurs et des cheikhs interviennent pour mettre en lumière la sira Ennabaouia ainsi que l’enseignement prophétique qui incitent les musulmans à faire preuve dans leur quotidien de sagesse et de clairvoyance, de tolérant, d’amour de l’autre et de la patrie. Le Prophète dit «l’amour de la patrie procède de la foi». Dans les zawias comme celle d’El Bouzidia, des poèmes glorifiant le Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui), sont chantés en chœur. Des sourates du Saint Coran sont également récitées.

«Vous avez en le Prophète le bon exemple dit «Allah dans le Coran. Il (le Prophète), ne parle sous l’effet de la passion. Ce n’est qu’une révélation inspirée du (Coran) et se transmis en lui et qu’ainsi, l’envoyé devint lumière (Nûr) selon qu’indique Allah dans le Coran. «Il est venu à vous de la part de Dieu une lumière et un livre explicité». Des commentataires expliquent que l’envoyé et le Coran sont lumières. Aussi, l’envoyé n’a été envoyé par Dieu que comme miséricorde pour les mondes «(Coran) «(envoyé est au dessus de toutes les grandes et bonnes qualités» (Coran). Le neuf novembre coïncidant au douze Rabie El Aouel 1441 de l’hégire seront organisées des festivités officielles marquant Le mawlid Ennabaoui. Des cadeaux seront à cette occasion, remis au meilleurs récitants et apprenants du Coran.

Charef.N