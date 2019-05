<span style='text-decoration: underline;'>Pour le bon déroulement des examens de fin d’année </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs mesures annoncées</span>

Pour réussir l’organisation et le bon déroulement des examens de fin d’année des trois paliers de l’éducation, le département de Abdelhakim Belabed, a annoncé plusieurs mesures préventives qui seront appliquées avant, durant et après la tenue des épreuves.

Les mesures annoncées visent notamment à mettre en place une lutte efficace contre la fraude et la fuite de sujets sur internet ainsi que les réseaux sociaux et réunir les conditions nécessaires pour assurer de bonnes conditions. Pour éviter la reproduction des épisodes ayant entaché les examens finaux des années précédentes, notamment les épreuves du Baccalauréat, le ministère de l’Education annonce l’installation de brouilleurs et d’interdire l’utilisation des téléphones portables.

Ainsi, les différents établissements du pays ont reçu une note, envoyée récemment par le département de Abdelhakim Belabed, les informant de la décision d’interdire aux surveillants d’accéder aux salles d’examens avec leurs téléphones portables.

Selon cette note, un service sera mis en place pour que les surveillants déposent leurs téléphones portables avant de rejoindre les classes d’examens, et en cas d’urgence, « le surveillant est joignable via le secrétariat ».

Cette mesure, rappelons-le, s’ajoute à d’autres annoncées ces dernières semaines par le ministère de l’Education nationale.

Au début du mois en cours, le département de Abdelhakim Belabed, en concertation avec le ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, a annoncé qu’il étudie la possibilité du blocage de l’accès à internet durant les prochains examens du Baccalauréat, prévus le 16 juin.

La décision a été annoncée par Abdelhakim Belabed, premier responsable du secteur de l’Education, qui affirme que son ministère lancera des consultations avec le département de Houda-Imane Faraoun pour mettre en œuvre l’option du blocage de l’accès à internet et les réseaux sociaux lors de la première heure de chaque examen du BAC.

Les deux ministères sont en discussions pour couper l’internet et l’accès à Facebook durant toute la durée du BAC, et ce, pour lutter contre la fraude et la fuite des sujets sur les réseaux sociaux.

De leurs côtés, les services de sécurité et le département de la Protection civile ont annoncé aussi des dispositifs appropriés pour assurer un bon déroulement des examens de fin d’année.

En effet, dans un communiqué rendu public hier, la Protection civile a annoncé le déploiement d’un dispositif préventif et opérationnel au niveau des centres d’examens scolaires.

«Dans le cadre du dispositif de prévention et de sécurisation des examens scolaires de fin d’année 2018/2019,(fin cycle primaire, BEM et Bac) , les services techniques de prévention de la Direction Générale de la Protection Civile, ont effectué plusieurs visites de prévention et sécurité au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et centre d’examens, désignés pour abriter les examens scolaires pré-cités», a annoncé la même source.

Le but de ces visites est de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des élèves et du personnel enseignant.

«En plus des visites de prévention visant la sécurisation de ces lieux, un dispositif opérationnel sera mis en place, composé de 39000 agents d’intervention tout grade et fonction confondus et 2197 ambulances et 1338 engins d’incendie seront mis en place et dont le déploiement sera appelé à prendre en charge l’ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnel d’encadrement», a affirmé la Protection civile.

Samir Hamiche