<span style='text-decoration: underline;'>Abattage des animaux durant l’Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs mesures pour préserver l’environnement et l’hygiène</span>

Les pouvoirs publics veulent à tout prix éviter la reproduction des épisodes des années précédentes où, durant l’Aïd El Adha, les cités et les quartiers des villes ont été transformés en l’espace de quelques minutes en abattoirs à ciel ouvert.

Pour cette année, à quelques jours de cette fête religieuse, plusieurs ministères et directions ont pris des dispositions pour éviter des atteintes à l’environnement et à la propriété de l’entourage, à la suite des opérations d’abattage des animaux.

Le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables a appelé à prendre les mesures nécessaires pour préserver l’hygiène.

Dans un communiqué rendu public mardi dernier, le ministère a adressé un appel à l’ensemble des walis à travers toutes les wilayas à la mobilisation des moyens disponibles pour intervenir après l’accomplissement du rite du sacrifice le jour de l’Aïd, a indiqué mardi un communiqué de ce département.

«Aïd El Adha nécessite des préparatifs pour éliminer tous les points noirs avant, durant et après le rite du sacrifice en vue de préserver l’hygiène de l’environnement», souligne la même source. Dans ce cadre, le ministère a souligné la nécessité de nettoyer et de réhabiliter tous les points de ventes de bestiaux. Aussi, le même département ministériel a mis en avant l’impératif d’éliminer toute trace de sang au niveau des quartiers et des abattoirs. Cette opération exige la mobilisation des bureaux d’hygiène, des moyens disponibles et de toutes les énergies de la société civile dans un cadre de solidarité afin de fêter l’Aïd dans de bonnes conditions.

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables appelle les citoyens, en prévision de l’Aïd El Adha, à prendre leurs précautions pour parer tout risque sanitaire et préserver la propreté de l’environnement. Il leur recommande ainsi d’»éviter l’abattage anarchique dans la rue, devant les immeubles et dans les lieux publics», prévenant que «si des précautions ne sont pas prises en ce sens, la pollution qui en résulterait pourrait favoriser la prolifération de quelque 300 maladies». Pour ce faire, le ministère leur préconise de «se débarrasser des déchets résultant du sacrifice du mouton en observant les règles d’hygiène de mise, c’est-à-dire en plaçant ces résidus dans des sacs étanches avant de les jeter dans les lieux réservés à cet effet», insistant sur «le nécessaire respect des horaires de passage des camions de NETCOM durant les jours de l’Aïd el-Adha».

Le département ministériel a ainsi appelé la société civile à participer à la sensibilisation avant, pendant et après l’Aïd El-Adha.

Enfin le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a annoncé avoir remis à des citoyens le numéro vert 3007 et l’application mobile «Ndif» pour recevoir leurs requêtes et signalements via l’Agence nationale des déchets, a fait savoir le communiqué du département ministériel.

Samir Hamiche