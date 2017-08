<span style='text-decoration: underline;'>31 août journée mondiale de l’overdose</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs morts et la situation encore obscure en Algérie</span>

L’overdose, selon son explication scientifique, c’est une surdose de produits psychotropes ou d’une drogue, susceptible d’entraîner tout d’abord une perte de conscience, puis la mort.

Les toxicomanes sont exposés à ce risque d’overdose et plus particulièrement les consommateurs d’héroïne et de morphiniques qui recherchent dans l’excès, une sensation d’ivresse. Même si les chiffres portant sur l’overdose en Algérie, ne reflètent en rien l’ampleur des overdoses causées par consommation de drogues, il est temps de tirer la sonnette d’alarme, car les drogues dures, susceptibles de causer ce genre de conséquences, ont pris forme chez nous et les jeunes sont de plus en plus adeptes de leur consommation. Selon une étude établie voilà une dizaine d’années, on devait compter près de 2000 toxicomanes qui étaient reçus au service de désintoxication de l’EHS de Sidi Chahmi. Certes, ces derniers ou leurs proches, ont eu le réflexe de les aider à dépasser le cap de la consommation, mais faute d’un suivi psychologique qui dit, que certains ne retomberont pas dans la consommation ? Une situation qui est plus difficile à gérer. Cherchant toujours le moyen de fuir leurs problèmes, ces jeunes vont se tourner vers d’autres drogues, pouvant les conduire à la mort. Une surconsommation de n’importe quels produits psychotropes, même l’inhalation de la colle ou autres solvants, peut avoir ces conséquences fâcheuses. Même si cette situation demeure peu connue des citoyens, la surconsommation et les mélanges de toutes sortes de drogues peut être fatale. Mettre un terme à cela, oui, mais comment, surtout lorsque notre pays est devenu plaque tournante de la drogue et pays, où les jeunes consomment de plus en plus de ce poison ? Entre psychotropes, kif, drogue dure et inhalation de solvants, la jeunesse algérienne fait face à un fléau qui la consume à petit feu. Rappelons l’affaire jugée au courant de cet été, où une jeune fille est décédée d’une overdose, après qu’on lui ait administré une forte dose de stupéfiants. L’affaire d’une jeune fille, qui vient d’être évacuée en urgence vers l’hôpital d’Oran, après avoir présenté un état de santé critique. Selon les premiers éléments médicaux, cette jeune présentait une glycémie élevée, (signalons qu’un surdosage de cocaïne, induit une élévation de la glycémie). Toujours hospitalisée, la jeune fille déposera plainte contre son agresseur. Mais voilà, son état de santé se détériorera et elle décédera suite aux conséquences d’une overdose de son vivant. La victime, en déposant sa plainte, avait expliqué que le mis en cause l’avait emmenée au niveau de cette cabane où il lui fera prendre un mélange de psychotropes, puis abusera d’elle. Peut-être que cet exemple n’est pas le seul, mais il importe de vulgariser cette situation, si on veut mettre en garde la population contre l’abus des drogues et leurs conséquences.