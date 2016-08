<span style='text-decoration: underline;'>APC d'Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Plusieurs opérations de nettoyage entamées</span>

Une opération de nettoyage supervisée par le vice-président M. Hasni Mebarbeche, avec la participation du vice-président M. Menaouer Lahmar et du directeur de la délégation communale de Sidi Bachir M. Mahieddine Hamroudi, ainsi que de la société civile a eu lieu au quartier de Saint Antoine en collaboration avec l’association nationale pour la promotion de l’insertion sociale.

Il est à signaler que les travailleurs communaux, des 12 délégations communales, sont mobilisés pour le bien-être du citoyen oranais qui, «Malheureusement», n’a pas encore levé le petit doigt. Des boulevards et autres avenues ont été nettoyées et même du bitumage a été fait dans des Nids de Poule très longtemps oubliés ou ignorés, on parle du Boulevard Zirout Youcef et ses différentes impasses, ainsi que le Boulevard Mâata Med El Habib proche de la place du 1er novembre 1954. Le manque de civisme des commerçants du boulevard de Mascara ne cesse de poser problèmes aux communaux. Ils sortent leurs cartons le lendemain matin à partir de 9heures, après que les camions aient sillonné tout le périmètre dès 7heures 30. Un appel a été lancé aux habitants de Saint Antoine pour que les citoyens sortent leurs ordures dans des sachets à 21 heures lors de la tournée des camions de ramassage. «Ainsi, nous dira M. Houari Abdelkhalek, les poubelles pourris avec leurs odeurs nauséabondes ne feront plus partie du paysage de la ville d’Oran». A signaler également que les travailleurs communaux ont été mobilisés pour une autre opération d’enlèvement de carcasses de voitures, hier après-midi au niveau de trois sites à proximité du centre commercial El Anik où deux carcasses de voitures étaient abandonnées depuis plusieurs années, deux autres à l’Antinéa et une dernière proche du cinéma Es-Saâda (ex-Colisée).

A.Yasmine