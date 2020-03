<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs problèmes relevés dans le secteur de la Santé</span>

Selon la commission de la Santé auprès de l’assemblée populaire de wilaya de Sidi Bel-Abbès, une urgence est déclenchée afin de lever le gèle sur l’enveloppe budgétaire de huit milliards de centimes afin de procéder à l’extension du service de neurologie du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel-Abbès.

Cette demande intervient suite à la visite de la commission de l’APW la semaine passée présidée par l’élu Hamdi Abderrahim. Une inspection qui a guidé les membres de la commission de Santé vers l’EPH et le CHU avec ses services pédiatrie, CCI, neurochirurgie, les urgences médico-chirurgicales (UMC) et la traumatologie. Premier constat: l’hôpital Hassani Abdelkader qui date de l’ère coloniale, vit des moments difficiles et une crise financière sans précédent suite au cumul des dettes concernant les factures de médicaments et cela dure depuis des années. Cela, s’ajoute à l’arrêt des travaux de réfection et une crise de gestion, affirme la commission de Santé de l’APW-SBA qui déplore l’arrêt du scanner des urgences et le flux enregistré au niveau de l’appareil du service de traumatologie. Le service neurologique connaît lui aussi, de gros problèmes qui ont poussé certains médecins spécialistes à s’exiler vers d’autres hôpitaux. Première mesure prise par la délégation présente: l’obligation de lever de gel sur la somme de 80 millions de dinars afin de procéder à l’opération d’extension du service de la neurochirurgie vers le service radiologie et sa rénovation.

Le service dermatologique a été rénové récemment et ouvrira ses portes incessamment, alors que les urgences sont dépassées par le nombre croissant des interventions et sera prochainement déplacé vers le nouveau site qui se trouve juste à côté. Le service hématologie a aussi besoin de plus d’intérêt et d’argent surtout avec un ambitieux projet d’autogreffe pour lutter contre la reproduction des cellules cancéreuses. Enfin, et au niveau de l’EPH, le pavillon de maternité a besoin d’urgence de deux gynécologues avec leur staff et un spécialiste en radiologie qui engendra la mise à l’arrêt des scanners présents, ainsi que les 450 radiateurs non conformes, rapporte le rapport de la commission.