<span style='text-decoration: underline;'>Forte dynamique du secteur des travaux publics </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs projets de routes réceptionnés</span>

La wilaya d’Oran a débloqué ces dernières années des sommes d’argent importantes pour l’aménagement urbain et la maintenance des routes. Le secteur des travaux publics a vu la concrétisation de plusieurs projets.

Parmi ces projets , figurent l’aménagement de la route reliant le boulevard Millénium à l’hôpital de Canastel sur une distance de 1.8km avec la mise en place de l’éclairage public pour un montant de 10 milliards de cts, la réhabilitation du CW20 sur une distance de 2km à Sidi Hamadi dans la commune d’El Ançor, réalisation d’une route reliant le CW73 et les cités d’AADL à Ain El Beida sur une distance de 1.8km.

D’autres projets ont été également réceptionnés, notamment, l’aménagement du quartier de Fellaoucen (Ex-Barki), la réhabilitation du CW33 sur une distance de 5km et la réalisation d’un pont sur la route reliant la RN13 à Toumiate (Oued Tlèlat). Et dans le cadre de la sécurité des piétons, des passerelles ont été également réalisées à Es-Sénia, Belgaid et la zone des showrooms.

Les travaux se poursuivent dans d’autres projets à l’instar de la réalisation d’un échangeur reliant El Kerma à l’aéroport international Ahmed Ben Bella, l’aménagement du boulevard des sièges administratifs sur une distance de 2.2km et le dédoublement de la cw33 reliant El Barki à la zone industrielle d’Es-Senia sur une première tranche de 800m.

D’autres projets sont en cours également au niveau de la pêcherie comme la réalisation d’une route reliant cet endroit au mont Murdjajo ainsi qu’une esplanade pour un montant de 37 milliards de cts. A propos du bitumage des routes, les travaux ont été réalisés pour le bitumage des routes urbaines au niveau des daïras d’Oran, Bir El Djir, Es-Senia, Ain El Turck, Gdyel et Oued Tlèlat pour un montant de 40 milliards de cts sur une distance de 28 km. Un autre projet a été également finalisé sur 35 km à l’intérieur du tissu urbain de la ville pour un montant de 35 milliards de cts. Dans le même cadre, les travaux d’autres projets vont être prochainement entamés à l’instar de la réhabilitation des routes à Mers El Kebir et la route d’évitement d’Ain El Türck ainsi que la route reliant Ras El Ain à la cité des amandiers sur une distance de 12 km pour un montant de 20 milliards de cts.

Une enveloppe financière de 20 milliards a été également débloquée pour la réhabilitation des routes dans la ville d’Oran, Es-Senia et Ain El Turck, et les alentours de Hai Sabah et l’Usto sur une distance de 9 km. Il sera procédé également à l’aménagement du boulevard principal d’Oued Tlèlat et la réhabilitation des routes d’El Braya et le chemin reliant Mers El Kebir à Santa Cruz sur une distance de 15km.

Les projets concernant également la mise à niveau du chemin de wilaya 32 à Hassi Ben Okba et la CW 83 ainsi que le bitumage de 02 km du CW50 à Tafraoui. Une autre enveloppe financière de 10 milliards de cts sera consacrée à la réhabilitation de plusieurs routes de la ville d’Oran pour traiter les points noirs et fluidifier la circulation.