<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs réseaux criminels neutralisés depuis le début de l’année  </span>

Plusieurs réseaux criminels activant dans le trafic de drogues, la falsification de documents officiels et de monnaie et la contrebande de pièces archéologiques ont été neutralisés depuis le début de l’année par le Groupement territorial de la gendarmerie nationale à Blida, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire.

Parmi ces réseaux, mis hors d’état de nuire, un bilan des activités de ce corps, rendu public à la faveur de journées «portes ouvertes», a cité un réseau de trafic de drogues, dont la neutralisation a permis la saisie de pas moins de 60 kilos de kif traité, en plus de l’arrestation de neuf personnes impliquées. La même période a également enregistré la mise hors d’état de nuire d’un réseau spécialisé dans le faux et usage de faux, parallèlement au trafic de comprimés psychotropes.

L’arrestation de ses membres a permis la saisie de 42 faux certificats médicaux utilisés pour acquérir des psychotropes, outre 360 comprimés psychotropes. Un autre réseau (de six individus) de contrebande de pièces archéologiques a aussi été neutralisé à la période indiquée, avec à la clé, la saisie de trois statuts de l’époque pharaonique, outre des pièces de monnaie de valeur. Au volet de la protection de la santé publique, les patrouilles de contrôle du Groupement territorial de la gendarmerie nationale de Blida ont saisi 150 qx de produits alimentaires périmés, d’une valeur globale de plus de 10 millions de dinars, au niveau du marché hebdomadaire de Boufarik. En procédant à l’ouverture de ces journées d’information, en compagnie des autorités locales civiles et militaires, le commandant du Groupement territorial de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Mokhtar Zeroual a loué le niveau de professionnalisme atteint par ce corps sécuritaire, «renforcé ces dernières années par nombre d’équipements et de nouvelles technologies, d’une contribution certaine dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes», a-t-il indiqué. Il a également souligné l’intérêt dévolu, par le corps de la Gendarmerie nationale, à la formation de la ressource humaine, pour qu’elle soit au diapason des développements en cours dans le domaine de la lutte contre le crime.

Ces «portes ouvertes», abritées par le centre d’information territoriale «Chahid Mohamed Madhi» de Beb Sebt, sont une opportunité offerte pour consolider «notre relation avec le citoyen en tant que partenaire essentiel dans l’équation sécuritaire» a-t-il ajouté. La première journée de cette manifestation de trois jours, a été marquée par une affluence nombreuse de citoyens venus s’informer de plus près sur les différents services de ce corps sécuritaire, de même que sur les moyens et équipements utilisés, par ses éléments, dans leur travail. De nombreux visiteurs n’ont pas hésité à se faire prendre en photos avec un hélicoptère exposé à l’intention du public. Des exhibitions en self défense et arts de combats mettant en exergue les grandes aptitudes physiques des éléments de la Gendarmerie nationale ont été également présentées au public, en marge de ces «portes ouvertes».