<span style='text-decoration: underline;'>Chutes de neige </span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs routes coupées dans 8 wilayas</span>

Suite aux intempéries enregistrées ces derniers jours, la Protection civile fait état des routes coupées à la circulation dans plusieurs wilayas à savoir Tizi-Ouzou, Bouira, Médea, Blida, Sétif, M’Sila, Bejaia et Batna

A Tizi, les RN 30, 33, 15, sont coupées à la circulation dans les communes de Beni Yenni et Ain El Hammam ainsi que les chemins de wilayas 253, 9 dans les communes d’Iferhounene et Bouzeguene dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans la wilaya de Sétif, la CC N°90 et la RN N°91 est coupée à la circulation dans les communes de Bouandas et Guenzet. Idem, à Batna, où la Protection civile signale dans son communiqué, que les RN N°77 et N°31 est difficile à la circulation à la commune de Batna.

Dans la wilaya de Blida, la RN N°64 reliant Bougara et El Aissaouia, est coupée à la circulation. Même constat dans la wilaya voisine Médea où des difficultés dans la circulation routière sont relevées sur plusieurs axes de la wilaya en raison des chutes de pluie et de neige, comme les RN N°60 et RN N°01 qui sont également difficiles à la circulation aux niveaux des communes Ouled Antar et Ksar El Boukhari. A M’Sila le CW N°2 à la commune de Maadid et le CC au niveau de la commune Beni Ilmane, sont coupés à la circulation. A Bejaia la RN N°26 A est coupée à la circulation au niveau du Col Chellata, commune de Chellata.

D’autre part, les secours de la Protection civile ont procédé au secours et l’assistance des personnes bloquées et coincées par la neige, ainsi que des opérations de déneigement tout en assistant les services concernés à la réouverture des routes coupées à la circulation suite au cumule de neige. D’ailleurs, durant les dernières 24 heures, les unités de la Protection civile ont enregistré 2156 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Par ailleurs, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 3 accidents ayant causé la mort à 3 personnes sur les lieux d’accidents et 7 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile. Le bilan le plus lourd, a été enregistré à la wilaya de Chlef avec une personne décédée sur les lieux d’accident et 5 autres blessées suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la CW N°34, au lieu-dit Berkmouch, commune de Zeboudja.

À noter, que les services météorologiques prévoient la persistance des chutes de neige à une altitude de plus de 800 mètres ainsi que des averses dans la zone nord du pays avec des baisses de température atteignant -2 degrés dans la nuit d’hier.

Alger: Noreddine Oumessaoud