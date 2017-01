<span style='text-decoration: underline;'>Chutes de neige</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs routes fermées à la circulation</span>

La chute de neige dont l’épaisseur a atteint par endroit plus de 20 centimètres durant les deux derniers jours, a causé la fermeture de nombreuses routes nationales et chemins de wilaya à la circulation automobile. Les wilayas les plus touchées sont notamment Tizi-Ouzou, Béjaia, Mila, Sétif, Batna, Médéa, Bordj Bou Arreridj et Constantine.

Samir Hamiche

En effet, les dernières intempéries qui se sont abattues durant les dernières 48 heures ont engendré la fermeture de nombreux axes routiers et une forte perturbation de la circulation automobile dans plusieurs wilayas du pays. Au milieu de la journée d’hier, Météo Algérie a émis un BMS pour annoncer l’arrivée de nouvelles chutes de neige dans au moins 15 wilayas du pays.

A Constantine, des flocons tombant dru ont succédé, dimanche vers 4 heures, au froid vif qui a affecté la wilaya durant toute la nuit. La zone de Djebel el Ouahch, sur les hauteurs de la ville, était particulièrement recouverte ce matin d’une couche de poudreuse parfois de plusieurs centimètres, a rapporté l’APS. « Le contournement de Djebel El Ouahch, donnant sur l’autoroute Est-ouest était dans la matinée fermé à la circulation et les agents de la Gendarmerie nationale avec les services de la direction des Travaux publics étaient sur place pour la réouverture de cet axe routier névralgique. Le chemin de wilaya (CW) n°8 reliant la commune de Béni H’midène à Didouche Mourad à l’Est de la wilaya demeure encore difficilement praticable, ainsi que le CW 5A reliant la localité d’Ibn Ziad au sud de Constantine à Sidi Khlifa dans la wilaya de Mila, selon les services de la Gendarmerie nationale », ajoute encore la même source. Dans la wilaya de Batna, la neige a recouvert les régions d’Arris, de Theniet el Abed et de Meroauna notamment. Les services des travaux publics sont intervenus pour rouvrir à la circulation les axes routiers des roues nationales (RN) 31, 87, 77 reliant le chef lieu de wilaya à Biskra, via Arris, et Thniet el Abed, selon le directeur des travaux publics, Abderrahmane Abdi.

Le trafic aérien a été, lui aussi, perturbé hier au niveau des wilayas de l’Est du pays. L’aéroport international de Sétif est le plus touché et des vols ont été annulés. Les vols à partir et à destination de l’aéroport de Constantine ont été aussi annulés.

Météo Algérie a émis hier un nouveau Bulletin météo spécial (BMS) pour annoncer de nouvelles chutes qui sont prévues durant les prochaines heures. « Les chutes de neige continueront d’affecter les reliefs du Centre et de l’Est du pays dépassant les 800 mètres d’altitude jusqu’à lundi à 15 heures, selon un BMS, publié ce dimanche 15 janvier. Les wilayas concernées sont Ain Defla, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Guelma, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébéssa. L’épaisseur de la neige prévue atteindra 15 à 20 cm et dépassera 30 cm localement, 30 cm sur les Babors », peut-on lire sur le BMS.