<span style='text-decoration: underline;'>«S’ils ne veulent pas de toi ici, va ailleurs»</span>:<br><span style='color:red;'>Pogba révèle le conseil de son frère à propos de Manchester United</span>

La famille de Paul Pogba l’a exhorté à quitter Manchester United en 2012 en raison du manque de temps de jeu, mais le milieu de terrain français a déclaré qu’il avait toujours su qu’il reviendrait un jour au club.

Le milieu de terrain est passé par toutes les catégories de jeunes à Old Trafford alors que Sir Alex Ferguson était en charge de l’équipe première, mais après seulement quelques apparitions pour l’équipe première en 2011/12, il est parti pour la Juventus.

Et l’international français de 27 ans, dont l’avenir à long terme chez Manchester United est de nouveau en doute, a révélé que son frère lui avait conseillé de quitter les Red Devils : «Mon frère, le fan de Manchester United, m’a dit qu’il était vraiment en colère – encore plus que moi – quand je n’ai pas joué. Il m’a dit: «Non, vas-y. Tu peux jouer dans cette équipe. S’ils ne veulent pas de toi ici, va ailleurs. Ils verront.», a déclaré Pogba au podcast officiel de Manchester United.

«Je voulais être un joueur confirmé ici»

«Ma mère m’a toujours dit: «Tu iras quelque part mais tu reviendras». Elle a toujours dit ça. Je me disais: «Nous verrons», mais vous connaissez les mamans et les choses qu’elle a dites: «Tu reviendra ici, ne t’inquiétes pas» et c’était juste après. Elle a dit: “Tu reviendra à Manchester, ne t”inquiétes pas’, et je l’ai fait», a expliqué le numéro 6 des Red Devils. Paul Pogba a rejoint Manchester United en 2016 après un passage brillant à la Juventus lorsque Jose Mourinho était entraîneur, car il y voyait une opportunité de terminer ce qu’il avait commencé à Old Trafford.

«Oui, quand je suis revenu, j’étais vraiment content de revenir. Je l’ai laissé et je n’ai pas fini. J’ai commencé quelque chose mais je n’ai pas fini, je suis simplement allé ailleurs», a-t-il déclaré. «Pour terminer ce que j’avais commencé. Évidemment, revenir là où j’avais commencé était pour moi, ce pourquoi j’étais vraiment heureux. Maintenant, je suis prêt à devenir un joueur confirmé et non un jeune joueur».

L’international français n’a disputé que huit matches cette saison et sa blessure l’a exclu pour deux périodes distinctes. Mais, avant l’arrêt des matches en raison de la pandémie de Covid-19, le milieu de terrain se rapprochait d’un retour après avoir retiré son plâtre au pied. «J’y suis presque; je pense juste à m’entraîner avec l’équipe», a-t-il déclaré. «Vous pensez mal mais je n’ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, donc je le prends toujours dans le bon sens. Cela me donne plus faim de revenir et de bien faire, et cela me montre à quel point j’aime le football».