Maintenant on le sait, le premier cas de coronavirus a été déclaré en Algérie. Il s’agit d’un ressortissant italien mis en confinement depuis le 25 février. L’info ne souffre d’aucun doute et c’est le ministre de la Santé qui l’a annoncé de manière quasi solennelle sur le plateau du JT de 20 h de la télévision nationale. Une info, qui malgré toutes les formes de prudence, a quand même ébranlé la quiétude des Algériens.

Mais voilà que cela ne suffit pas à certains coureurs de scoops qui, dés le lendemain et même presque dans les heures qui ont suivi, commençaient déjà à bombarder la population d’autres cas enregistrés ici et là. Des sites, mais aussi des télévisions faisaient sortir leurs fameux bandeaux rouges avec leur « hame » et aajil » pour signaler des cas à Sidi Bel Abbes, à Biskra ou Batna. Chacun allait de sa fausse info. Et cela juste pour se démarquer, pour dépasser les autres, pour avoir son scoop. Aucun recoupement, aucune vérification. Le seul but est d’être le premier, même si cela baignait en réalité dans le ridicule.

Mais ceci n’a rien de nouveau puisqu’il y a déjà un long moment que les médias ont plongé dans le sensationnel et la désinformation. Et pour notre malheur, c’est cette presse qui tient aujourd’hui le haut du pavé, et c’est cette presse qui bénéficie des largesses et de la publicité étatique. Des intrus à cette noble profession qui ont prospéré dans cette folle conception de la profession et qui, encore une fois, veulent prospérer grâce à cette épidémie qui est déjà parmi nous.

En ces heures où la communication se doit d’être des plus précises et des plus sourcées, on joue encore avec l’intérêt général de la Nation. Car ce qui est à craindre, au fond, ce n’est pas autant le virus en lui-même, mais ce risque de panique qui pourrait happer la population, et tout ce qui pourrait en découler comme pagaille qui risque de s’installer dans nos centres de santé et nos hôpitaux.

La course vers l’audimat et les gros tirages ne peut justifier de tels manquements professionnels. Et il est peut être venu le temps pour que les pouvoirs publics prennent leur responsabilité et fassent le ménage nécessaire dans une profession qui donne l’impression d’avoir fait le choix d’inverser la pyramide des valeurs, exactement comme cela était le cas par le passé, avec la bénédiction de certains responsables, qui sont bien dans l’obligation de revoir leur copie, car il s’agit des intérêts suprêmes de la Nation. Car bien informer, c’est protéger les citoyens. Désinformer c’est tout, bassement, nourrir les peurs pour se distinguer et se placer de la plus vile manière qui soit.

Par Abdelmadjid Blidi