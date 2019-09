Porte ouverte aux rumeurs et aux spéculations

M. Abdelkader Djellaoui, ancien Wali à Ouargla, a remplacé M. Mouloud Chérifi aux commandes de la Wilaya d’Oran. L’information qui avait circulé en fin de semaine dernière comme une traînée de poudre, a quelque peu animé le débat au sein de l’opinion locale, suscitant ici et là des réactions et des commentaires où les éloges se mêlent au doute et pessimisme. Pour bon nombre d’observateurs, le départ du Wali en poste à Oran, après presque trois ans d’exercice dans cette wilaya, s’inscrit dans la «logique courante» d’un système national de gouvernance qui ne laisse jamais un même responsable local en place après une période moyenne de trois à quatre ans. Sans entrer dans les méandres d’un débat, que beaucoup s’empressent de rattacher à la conjoncture politique actuelle, on doit surtout admettre que ce énième changement de Wali à Oran sera très bientôt, lui aussi, rangé aux oubliettes de l’Histoire locale oranaise jalonnée de paradoxes et de non-dits. Pour les «mauvaises langues» de la cité, installées comme chaque matin au café des lamentations, le déjà ancien Wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi n’a pas eu les «mêmes faveurs que ses prédécesseurs, Boudiaf et Zaalane, tour à tour nommés ministre de la République après leur passage à Oran…». Évoquant diverses «raisons» et avançant leur «analyses», sans arguments fondés ni grande conviction, les observateurs présumés s’efforcent de «décrypter la nature du Pouvoir en place» à travers ces décisions de nominations ou de mutations de responsables locaux. Il est vrai que la gestion d’une grande Wilaya comme Oran mérite une attention particulière et donc un choix «rigoureux et efficace» du Wali devant être désigné. Beaucoup à Oran ont exprimé leur déception, voire leur chagrin, de voir partir Mouloud Chérifi, «Un Wali apprécié, travailleur, accessible et modeste» estiment un grand nombre d’Oranais. Alors pourquoi l’avoir remplacé ? Une question qui restera sans doute quelques temps sans réponse précise, laissant la porte ouverte aux spéculations diverses, des plus plausibles aux plus nuancées. Mais on sait qu’à Oran, peut-être bien plus qu’ailleurs, un Wali remplacé devient souvent, après son départ, la cible des agitateurs attitrés qui s’empressent de monter au créneau des critiques abusives et des dénigrements. Pour plaire surtout au nouveau responsable et montrer leur totale allégeance au système national de gestion et de prise de décisions. Pour la majorité des oranais anonymes, quelque soit le Wali en poste, le pessimisme et la désillusion ne cesse de s’amplifier, nourris par les retards et les dysfonctionnements dans la gestion des projets, le déficit en infrastructures et équipements, les bidonvilles irréductibles, le chômage grandissant, les fléaux sociaux en progression, et bien d’autres facteurs négatifs qui empoisonnent le mode de gouvernance locale et altèrent le climat de confiance entre les citoyens et les dirigeants…

Par S.Benali