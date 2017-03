Le coup d’envoi de portes ouvertes sur le 552ème centre d’instruction spécialisé dans le transport d’El-Ghomri «chahid Reguiba El Ghali» relevant de la deuxième Région militaire, a été donné dimanche à la salle omnisports «Djebbar Mohamed» de Mascara, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Dans une allocution d’ouverture au nom du commandant de la 2ème RM, le généralmajor Saïd Bey, le chef de bureau des opérations de l’état-major de la 2ème RM, le colonel Leknaoui Kamel a indiqué que les portes ouvertes sur le centre d’instruction spécialisé dans les transports d’El- Ghomri dans la wilaya de Mascara, entrent dans le cadre de la politique d’ouverture, de communication et de renforcement des liens entre l’Armée et la nation prônée par le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), ajoutant que cette manifestation, qui s’étalera sur cinq jours, s’inscrit également dans le cadre du plan de communication 2016/2017, approuvé par le vice ministre de la Défense nationale chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, visant à informer les citoyens et à leur tête les jeunes sur les différents établissements de formation de l’ANP et des moyens dont ils disposent. De son côté, le commandant du centre d’instruction spécialisé dans le transport d’El- Ghomri, le leutenant-colonel El Athamna Maamar a souligné que ces portes ouvertes visent à faire connaître aux citoyens l’arme du transport et les différentes spécialités dont le centre dispose, ajoutant que cette manifestation met en relief le professionnalisme, la modernité et le progrès atteint par l’ANP de manière générale et l’arme de transport en particulier. Cette manifestation d’information fournit au large public les explications nécessaires et exhaustives sur le mode de formation spécialisée et militaire au sein du centre 552 du transport, a-t-il ajouté. Un documentaire réalisé par le service d’information, de communication et d’orientation du centre a été projeté à l’occasion, pour faire connaître le centre depuis sa création, en 1985, sous le nom de centre 551 d’instruction spécialisé dans le transport à El-Eulaig dans la wilaya de M’sila, puis sa transféré sous le même nom vers la commune d’El-Ghomri dans la wilaya de Mascara en 1991, pour prendre en 1996 l’appellation du 552ème centre d’instruction spécialisé dans le transport. Une exposition a été organisée à la salle omnisports «Djebbar Mohamed» sur les missions et les moyens d’instruction et de transport utilisés dans la formation des éléments de l’ANP.