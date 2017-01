Portes ouvertes sur les illusions

Hier, à travers tout le territoire national, les Communes ont lancé une opération «portes ouvertes», initiée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Cette manifestation, qui se déroulera jusqu’au 19 janvier prochain, a pour but, de présenter et d’expliquer aux citoyens, les fondements, le rôle et les missions de cette collectivité locale, instituée par la première loi de l’APC, promulguée le 18 janvier 1967. A travers la wilaya d’Oran, les 26 communes concernées «ouvriront» donc elles aussi leurs portes au public. Toute une symbolique, visant, pourquoi pas, à rapprocher les citoyens de leur Mairie, et à mieux faire connaître, nous dit-on, les objectifs des plans communaux de développement et les programmes, visant à améliorer le cadre de vie des résidents… Cette action de communication serait évidemment à applaudir, si elle ne reflétait pas en même temps tous les paradoxes et toutes les contradictions, entre les effets d’annonce et la réalité d’un terrain, miné par la morosité et le laxisme chronique, dans la gestion des affaires communales. Les élus aux commandes d’une APC, pour un mandat déterminé, n’ont-ils pas pour première mission et priorité, d’ouvrir en permanence les portes de la commune, pour écouter les administrés, leur expliquer leur stratégie, et surtout répondre à leurs préoccupations? Certaines communes, comme celle de Misserghine, ont tenu à marquer ces journées portes ouvertes, par un programme spécial d’animation, comprenant des conférences et des expositions. C’est même semble-t-il, une bonne occasion pour honorer les travailleurs admis à la retraite. Difficile de croire, que ces trois journées portes ouvertes sur les communes, permettront de répondre efficacement aux enjeux actuels, de la modernisation des prestations et de l’amélioration du service public. A la bureaucratie puissante et toujours envahissante, s’ajoute parfois, l’incompétence et le manque de rigueur, des préposés aux guichets de l’état civil. Des erreurs et fautes de transcription, sur les documents demandés, jusqu’aux lenteurs inexpliquées, dans l’exécution des missions élémentaires de la Mairie, tout est encore à revoir et à remettre en ordre. Une mesure, pudiquement nommée «remise à niveau», qui tarde à montrer des résultats probants, malgré les efforts et les moyens consacrés et mis en œuvre, par les responsables au plus haut niveau de l’Etat. L’informatisation des documents, de la Carte nationale d’identité au passeport, en passant par le fichier des cartes grises et le permis à points, est certes une réalité palpable et une avancée indéniable, vers la modernisation de la gouvernance. Mais cela ne permet nullement d’affirmer, que nos Communes gagnent des points en termes de performance, de confiance, et de crédibilité dans leur relations avec les administrés…

Par S.Benali