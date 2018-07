Les chiffres que déroulent certaines ONG et «instituts» spécialisés, casent les Algériens dans la catégorie «nullement intéressants», du genre «contournable». Il faut dire que ceux qui ne nous aiment pas trop, l’on tellement crié sur tous les toits qu’on a fini par les croire. On a fini par se dire que les Algériens ont dilapidé tout le capital, révolutionnaire, artistique, économique, culturel… Même pas capable de convaincre un sélectionneur de football.

Voilà c’est le triste tableau qu’on dépeint de nous. Les autres manifestent, changent de régimes, traversent des crises financières monstres et nous autres, ronronnons dans notre coin. Si on manifeste, c’est simplement pour des considérations strictement matérielles. Si on joue un match de foot, c’est pour le perdre. Et même si la chute des prix du pétrole nous ont provoqué quelques sueurs froides, nous dormons quand même sur un bon matelas financier.

Voilà. La deuxième décade du troisième millénaire, est finissante et nous autres Algériens vivons comme si nous étions dans les années soixante dix. Plein de wagons s’accrochent au train de l’histoire, au moment où les nôtres comptent leur argent et font exploser les ventes de véhicules. Ils ne sont même pas fichus d’attendre un peu que l’industrie automobile nationale pointe le bout de son nez. Non, les nôtres sont trop pressés. Et puis ils s’en fichent bien que leurs véhicules coûtent des devises au Trésor public. Les équilibres macroéconomiques, ce n’est vraiment pas leur tasse de thé. S’ils sont Algériens, c’est simplement pour consommer ce qui a été fabriqué ailleurs.

Les «observateurs» qui disent ces tonnes de mauvaises choses sur nous autres Algériens, ne nous aiment pas. C’est certain. A défaut de nous envahir comme ils le font ailleurs, ils nous démoralisent. Ils veulent que nous nous détestions nous-mêmes. Il faut reconnaître qu’ils sont très forts. Nous les croyons presque. Ils sont tellement forts que nous voyons passer les bonnes choses sans nous y intéresser. Toutes les bonnes choses qui se font en Algérie et qui démontrent que l’on est capable du meilleur, sont reléguées à la rubrique «divers».

Voilà. Nous sommes en 2018 à penser que nous valons pas grand chose, au moment où l’espérance de vie de la population égale celle des Occidentaux. Si nous vivons aussi longtemps et en bonne santé, cela ne relève pas du hasard. Posons-nous donc les bonnes questions et n’essayons pas de répondre à celle de nos détracteurs.

Par Smaïl Daoudi