<span style='text-decoration: underline;'>Étudiants en pharmacie et médecine dentaire</span>:<br><span style='color:red;'>Possibilité de rattraper les cours en juillet et septembre</span>

Les étudiants en pharmacie et médecine dentaire, ont la possibilité de rattraper les cours suite au retard dans le programme, causé par plusieurs mois de grève observée au niveau de plusieurs facultés du pays.

Alger: Samir Hamiche

C’est ce qu’a annoncé hier le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Tahar Hadjar, en précisant que les étudiants des deux filières peuvent rattraper les cours durant les mois de juillet et septembre prochains. Intervenant lors d’une conférence de presse à l’occasion de l’organisation de la Conférence nationale des universités, le ministre a affirmé que le suivi de la grève ayant été mitigé à travers les différentes facultés, le volume de cours à rattraper diffère d’une faculté à l’autre, voire au sein d’une même faculté» a souligné le ministre, précisant que «de nombreux étudiants ont suivi leurs cours normalement depuis la rentrée universitaire».

Le rattrapage des cours est une opération «purement pédagogique» a soutenu M. Hadjar, affirmant que «décréter l’année blanche, est une décision pédagogique et non politique ou administrative». Après avoir eu gain de cause concernant de nombreuses revendications pédagogiques et socioprofessionnelles, les étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire ont mis fin à leur mouvement de grève au début du mois de mars. Ils réclamaient notamment la graduation que la post-graduation.

Les grévistes revendiquent en outre, le passage direct de la 13ème à la 16ème catégorie sur la grille des salaires pour tous les docteurs en pharmacie qu’ils soient du secteur public ou privé. De même qu’ils réclament plus de débouchés à leur sortie de l’université ainsi qu’une formation spécialisée en pharmacie clinique industrielle et hospitalière.

Le ministre a annoncé par ailleurs, que le secteur va réceptionner durant l’année universitaire 2017-2018, près de 80 000 nouvelles places pédagogiques, ce qui permettra d’augmenter le chiffre global à 1 million 400 000 places pédagogiques au niveau des universités du pays.

Le ministre a affirmé également, que le nombre d’étudiants qui auront la licence ou un master pour l’année universitaire en cours est de 324 000 dont 169.000 licenciés et 139.500 étudiants en master.