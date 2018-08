<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Pour divers délits, 49 personnes écrouées et vingt en fuite</span>

Durant le mois précédent, les éléments de la police judiciaire ont enregistré quatre cents quarante trois affaires criminelles et délictuelles. Ils ont résolu trois cents soixante douze affaires et dans lesquelles quatre cents trente huit personnes dont dix neuf femmes et quinze mineurs sont impliqués. Présentés au parquet, quarante neuf des mis en cause ont été écroués et placés dans des centres de rééducation, quarante cinq ont été libérés.

A noter que cinquante et un ont bénéficié de la citation directe, trois placés sous contrôle judiciaire. Vingt sont toujours en fuite et sont activement recherchés. Plusieurs de ces affaires sont liées au trafic des stupéfiants et les policiers ont saisi quatre vingt treize grammes de kif et trois cent quatre vingt quinze comprimés psychotropes et sept cent quatre vingt treize bouteilles de boissons alcoolisées destinées à la vente sans autorisation.

Par ailleurs, hier dans l’après midi, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya et des gendarme du groupement de wilaya, agissant en combinaison suivant les instructions de leurs hiérarchies centrales, ont mené une opération conjointe dans les points chauds et à grande affluence tels que les marchés, et ce dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

En effet, il s’agit une campagne préventive et répressive. Nous y reviendrons. Précisions que la dite opérations s’est déroulée dans la zone urbaines de Mostaganem.

