<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Pour Kanté, jouer pour les Bleus «vaut plus que tout ce que l’argent pourra acheter»</span>

Humilité et travail. Ces mots conviennent parfaitement avec l’état d’esprit affiché par N’Golo Kanté. Dans une interview publiée mercredi par le Mirror, le champion du monde a expliqué s’être vite remis au travail car «ce que vous faites dans le passé est vite oublié» dans le football. «C’est une nouvelle saison, nous repartons tous de zéro, c’est comme ça notre travail», a précisé le milieu de terrain.

Avec ses coéquipiers de Chelsea, le joueur de 27 ans compte se montrer «dignes de (leur) position». Membre clé des Blues et de l’équipe de France, Kanté s’estime «chanceux» de vivre du football. «Pour moi, c’est ce que j’ai toujours voulu faire». L’ancien de Leicester sait qu’une carrière est courte, «c’est pour ça (qu’il) donne tout à chaque opportunité offerte».

Celui pour qui «gagner la Coupe du monde avec nos couleurs était au-delà de (ses) rêves» a évoqué sa chance de «pouvoir jouer avec la France», ce qui est «une grande motivation à chaque fois (qu’il) est sur le terrain». Pour lui, «représenter son pays» est «l’une des plus grandes réussites qu’un footballeur puisse connaitre». «Jouer pour votre nation sur la scène mondiale vaut plus que ce que l’argent ne pourra jamais acheter. Je peux le faire, alors je suis très chanceux».

N’Golo Kanté a également évoqué l’arrivée de Maurizio Sarri à la tête des Blues et les changements apporter par l’entraîneur italien. «Maintenant le système est différent, spécialement la façon dont nous jouons. Donc, même pendant les vacances, nous pensions et parlions de la façon de s’adapter. Ca va nous demander, à tous, beaucoup de sacrifices», a détaillé Kanté, déjà buteur lors de la première journée sur le terrain de Huddersfield (0-3). «J’ai travaillé avec différents managers et différents systèmes dans le passé. La meilleure façon de toujours garder sa place (dans l’équipe) est de rester concentré et d’avoir la même attitude envers tout le monde. C’est ce que je vais essayer de refaire cette saison», a conclu le milieu de terrain.