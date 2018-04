<span style='text-decoration: underline;'>Sortie sur le terrain des services concernés</span>:<br><span style='color:red;'>Pour la levée de toutes les contraintes pénalisant les projets AADL</span>

Les projets d’AADL à Oran, sont à la tête des préoccupations du wali d’Oran, qui à chaque réunion sur le logement, consacre une grande partie à discuter de la situation des projets AADL à Oran dont le nombre des souscripteurs est de 32.000 à travers la capitale de l’ouest. La majorité d’entre eux, attendent leurs logements depuis 2013.

Et dans le cadre du suivi rigoureux des projets de cette formule, une sortie sur le terrain a été effectuée jeudi dernier par les services concernés à travers les chantiers des projets de cette formule suivie d’une réunion élargie en présence de la directrice du logement, le directeur de l’urbanisme et de la construction, les représentants du Cabinet du wali, le Vice-P/APC d’Es-Sénia, les représentants de la daïra de Boutlèlis. A cette réunion, ont pris part également, la Direction des domaines, le cadastre, les services agricoles et les chefs des services des travaux d’électricité et de gaz (SDO). Cette réunion a été tenue en présence du directeur des projets d’AADL et les directeurs des sociétés ATLAS et DEKINSAN. Cette réunion a permis de mettre la lumière sur les difficultés et les entraves qui pénalisent l’avancement des projets AADL au niveau du pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghin où tous les travaux des projets de cette formule sont en cours.

Des solutions à ces problèmes ont été préconisées par les services présents à cette réunion dont les résultats seront soulevés au wali M. Mouloud Chérifi dans les prochains jours. Il est à rappeler, que le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, s’étend sur une superficie de 1340 hectares et pourra accueillir 250.000 habitants.

Espérant que les mécanismes d’urbanisme seront respectés sur place pour donner à ce nouveau pôle urbain une nouvelle dimension et pour éviter les erreurs du passé qui ont transformé les nouvelles cités à Oran en cités dortoirs dépourvus de structures d’accompagnement ce qui a pénalisé largement le cadre de vie des citoyens. Le nouveau pôle urbain d’Ahmed Zabana selon des spécialistes, ne sera pas une nouvelle ville comme celle de Sidi Abdallah à Alger, mais un nouveau pôle important pour la capitale de l’ouest et viendra s’ajouter à d’autres pôles urbains réalisés ces dernières années, comme celui d’Oued Tlélat, Gdyel ainsi que Belgaid à l’est de la ville.

Le nouveau pôle urbain d’Ahmed Zabana, mérite toute l’attention des services concernés. Le wali d’Oran a organisé récemment, une réunion dans ce cadre, en attendant les structures et les équipements qui devront être réalisés sur place.

Réaliser des logements ne suffit pas, il faut également un programme ambitieux des structures scolaires, administratives et sécuritaires, ainsi que des équipements de loisirs et de divertissement et pourquoi pas de grands projets d’investissement, pour créer un nouveau flux de visiteurs vers l’ouest de la ville sans négliger les modes de transports et les solutions d’optimisation du transport routier.

Fethi Mohamed