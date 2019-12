Les Algériens ont vécu hier, un jour exceptionnel, comme il en arrive rarement dans l’histoire des nations. Ils ont accompagné un grand patriote à sa dernière demeure. Ce n’est pas que les patriotes se font rares en Algérie, mais il est clair que lorsqu’on sait prendre ses responsabilités au poste de chef d’état-major de l’ANP et qu’on parvienne à faire face à une lourde entreprise et sortir le pays du guêpier, sans qu’aucun citoyen n’ait eu à y laisser la vie, relève de l’exploit que les dizaines de millions de patriotes que compte le pays, reconnaissent et saluent avec force. Ahmed Gaïd Salah aura été ce patriote qui a senti le poids de l’Histoire sur ses épaules. Il a aussi senti le soutien des Algériens dans son entreprise qui consistait à barrer la route à l’anarchie et aux tenants du chaos permanent. Il n’a rien fait d’autre que son devoir de patriote et les Algériens n’ont rien fait d’autre que de répondre à l’homme et l’accompagner à sa dernière demeure dans le même esprit de patriotisme qui a animé chaque poitrine dans ce pays.

L’immense foule qui s’est agglutinée aux abords du Palais du peuple, dès les premières heures de la matinée, traduit l’esprit, l’engagement et la reconnaissance du peuple algérien, pour ce qui a été réalisé. Plus encore, les citoyens, dont la maturité ne fait pas de doute, ont encore une fois rappelé au monde entier que l’Algérie est une nation qui ne veut ressembler à aucune autre. Il n’est effectivement pas question pour chaque citoyen que l’on croise de calquer l’histoire de son pays à celui d’autres.

Les circonstances de la naissance de la patrie algérienne, les sacrifices qu’il a fallu consentir pour faire flotter le drapeau, les luttes que l’on a consenties pour arracher l’indépendance, la démocratie l’entièreté de l’identité séculaire et aujourd’hui la modernité véritable, résume un parcours qui n’a nul autre ressemblance à travers le monde.

Avec ses joies et ses douleurs, l’histoire de l’Algérie n’appartient qu’aux Algériens. Et, hier, ils ont écrit une autre page. Ils ont acté pour la énième fois la symbiose qui les unit à leur armée nationale populaire. Ils ont aussi enterré un leader, un patriote qui a fait son devoir. Ils disent aussi aux puissants de ce monde et à tous les comploteurs que des patriotes, l’Algérie en a par millions. Ils sauront toujours, le jour venu, mettre la nation au dessus de toute autre considération. Comme l’a dit une vieille dame: «l’Algérie est pleine de Ahmed Gaïd Salah».

Par Nabil.G