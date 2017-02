<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt | Célébration de la journée nationale du chahid à Theniet El Had</span>:<br><span style='color:red;'>Pour que la jeunesse prenne acte</span>

“Les générations changent mais la mémoire des martyrs reste vivace à travers le temps et l’espace pour nous rappeler le devoir de fidélité et de reconnaissance à leurs sacrifices”.





A l’instar des autres régions du territoire national, la wilaya de Tissemsilt, capitale de l’Ouarsenis, s’apprête elle aussi à célébrer cette journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février.

Theniet El Had, commune de 1000 martyrs, a abrité ce samedi dernier, les festivités de la commémoration de la journée nationale du Chahid coïncidant avec le 18 février en présence du secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt, M. Megherbi Abdelkrim, accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya. Au Carré des martyrs de «Sidi Ben Djelloul», devant la stèle des martyrs, les présents se sont recueillis à la mémoire des chouhadas et une gerbe de fleurs a été déposée, suivie de la levée des couleurs et de la lecture de la sourate «El Fatiha». L’ensemble a observé une minute de silence en mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Les représentants de l’organisation des moudjahidine et de la coordination des enfants de chouhadas, ont prononcé, chacun à son tour, une allocution dans laquelle, ils ont mis en exergue l’importance de la commémoration de cette journée qui garantit le respect des symboles de la révolution, la mémoire.

Le bref discours qui a été lu, interpelle les jeunes générations à ce qu’ils soient pleinement conscients de l’incommensurable «sacrifice» de tous les chouhadas. Par la suite, la délégation officielle conduite par le secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt, a procédé à la baptisation du bureau de poste au nom du chahid “Ben Koussa Boutouchent”. Dans le même contexte, plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance en présence des autorités locales. La fin de la manifestation a été marquée par la remise de cadeaux à des équipes sportives ainsi qu’à la famille du chahid” Ben Koussa Boutouchent”.

Mohamed Achraf