<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la journée du Chahid à Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Pour que nul n’oublie !</span>

La célébration de la journée du Chahid coïncidant avec le 18 février, solennellement célébrée hier dans la commune d’Aïn El Türck, a constitué une étape importante pour la mémoire des jeunes générations, afin que nul n’oublie les sacrifices des centaines de milliers d’Algériens qui ont donné de leur vie pour le recouvrement dans l’indépendance.

Lors des différentes allocutions présentées par les intervenants, le devoir de mémoire envers les martyrs de la Révolution, a été mis en exergue, afin d’informer les générations montantes sur le sens du devoir envers la patrie. Ce message s’est voulu être aussi celui de la transmission des valeurs à la jeunesse algérienne qui jouit de la liberté grâce au dévouement de toute une ancienne génération qui avait combattu le colonialisme, afin que le peuple algérien retrouve sa dignité et sa souveraineté.

Le moment de recueillement au cimetière de Sidi Bouameur à la mémoire des martyrs tombés au champ d’honneur, était empreint de solennité notamment lors de la levée des couleurs nationales et la lecture de la «Fatiha».

La forte délégation représentant les pouvoirs publics locaux et de wilaya, les organisations civiles et militaires, a ensuite procédé à la baptisation d’une école primaire à Haï Nakhil au nom d’un Chahid, avant de se rendre au CREPS d’Aïn El Türck. Des représentations théâtrales et culturelles, retraçant l’histoire de la Révolution algérienne et la lutte armée, ont été offertes à la nombreuse assistance.

Karim Bennacef