<span style='text-decoration: underline;'>L’association Ouled El Bahia honore la mémoire du regretté Kacem Elimam </span>:<br><span style='color:red;'>Pour que nul n’oublie la grandeur d’un homme émérite disparu</span>

L’association Ouled El Bahia a organisé, mardi passé, au palais des sports « Hamou Boutlelis » d’Oran deux matchs galas, pour célébrer l’anniversaire de la disparition, du président du Mouloudia d’Oran, le regretté Kacem Elimam, rappelé à Dieu, le 26 septembre 2010. Ce président mythique a laissé derrière lui un vide incommensurable.

A cet effet, le premier match gala a opposé deux équipes de la presse. Quant à la deuxième rencontre, ce fut entre les anciens joueurs du MCO. Les responsables d’Ouled El Bahia ont réussi un bon coup, en rassemblant des anciens joueurs de toutes générations, des présidents de clubs, dont Larbi Abdellillah, Oumamar et Merouane, des figures sportives, dont Saim Saïd, de même que des anciens sportifs d’autres disciplines, dont le handball, le judo et la lutte, qui vouaient un grand respect au président disparu. L’événement a été rehaussé, par la présence du Wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, du président de l’APW, des représentants des autorités locales, de la DJS et de la société civile, dont Bentria Hamid, l’autre figure connue sur la place d’Oran, pour ses bonnes actions caritatives. La famille de Kacem Elimam a été représentée par son fils, Elimam Sofiane, un ancien international de handball, qui a été honoré au nom de son père par le Wali, les responsables d’Ouled El Bahia et par la société civile. Elimam Sofiane a été ému, par cette reconnaissance envers l’homme disparu qu’était son père, considéré comme le meilleur président, que le Mouloudia ait eu à sa tête. Et c’est sous sa direction, que le club d’El Hamri s’est adjugé de nombreux titres, dont le premier trophée dans l’histoire du club : la coupe d’Algérie en 1975. Il a aussi eu le mérite de faire accéder le MCO, après sa rétrogradation en 2008, malgré la situation catastrophique dont il avait hérité. C’était un homme à principes, un moudjahid, qui forçait le respect. Son nom est gravé en lettres d’or dans l’histoire du MCO et jusqu’à ce jour El Hamri et le tout Oran le regrette.

