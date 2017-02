Amara Benyounes président du MPA, est-il dans le faux quand il avance que plusieurs partis risquent la disparition à l’issue des législatives de mai prochain ? Pas si sûr que cela. Il y a, il faut le reconnaître, une grande part de vérité dans les déclarations de l’homme politique. Il est vrai que la nouvelle loi électorale va dans ce sens-là et tend enfin à débarrasser la scène politique de ces partis qui ne font surface que lors des scrutins électoraux pour entrer juste après en hibernation et profiter de part leur existence de beaucoup de privilèges qu’ils ne méritent pas, alors qu’ils n’ont aucune base militante digne de ce nom.

Ceux-là comme ceux qui ont choisi par calcul d’épiciers de ne pas participer à ces élections, savent que leur jours sont comptés et que la politique-parasite c’est terminé. En effet, certains partis en choisissant le boycott, ne cherchent en réalité qu’à se donner un sursis pour éviter de tomber sous le seuil des 4 pour cent exigés par la nouvelle Loi.

Il faut dire qu’il est malheureux de voir que certains prétendus présidents de partis se réclamant de l’opposition, sont des quasi-journalistes dans certains titres de la presse nationale, au moment où ils n’ont aucune existence réelle dans le vrai combat partisan car, ils sont à la tête de partis dont ils sont les seuls membres avec un cercle réduit de copains et de coquins qui profitent de l’argent de l’Etat et du peuple donc.

Et voilà en quoi ces prochaines élections législatives sont d’une importance capitale dans l’exercice de la démocratie dans notre pays, car, elles signent le début d’un assainissement de ce grand cirque partisan qui a vu des personnes prendre la politique comme un commerce et une source d’argent ainsi qu’une fausse notoriété qu’il est temps de stopper maintenant, pour que ne reste sur le terrain que des partis dignes de ce nom et capable d’apporter ce plus nécessaire à la jeune démocratie algérienne qui a besoin de séparer le bon grain de l’ivraie.

Oui, en ce sens les prochaines élections de ce mois de mai sont très importantes et le peuple doit faire savoir ses choix et son engagement en allant aux urnes massivement pour choisir les hommes et les femmes qu’il juge dignes de le représenter et aussi pour éjecter ces adolescents de la politique qui ont beaucoup nuit à l’instauration d’une vraie démocratie dans notre pays.

Par Abdelmadjid Blidi