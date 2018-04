Les Algériens sont des racistes. Le raccourci est vite fait et la sentence vite balancée. Depuis un certain temps, le problème des migrants se pose comme l’outil d’une manipulation grossière qui revient sous différentes formes. Ainsi, on nous a balancés que le gouvernement malien, avait rappelé son ambassadeur à Alger pour protester contre le traitement subi par les migrants maliens sur les terres algériennes. Ensuite, nous apprenons qu’un groupe encagoulé organise des descentes à Oran dans les lieux des migrants qu’ils tabassent en toute impunité. Avant, on nous révélait que les Subsahariens qui sont reconduits aux frontières, subissent des traitements inhumains… et la liste est longue, mais toujours truffée de fausses informations, de mensonges et de manipulations grossières.

Et contrairement à ces allégations, on apprend du gouvernement malien que jamais il n’avait rappelé son ambassadeur à Alger et le ministère des AE algérien avait auparavant dans un communiqué démenti ces informations. Mais qu’à cela ne tienne, les mêmes groupes persistent et signent et réfutent et le démenti de l’Algérie et celui des Maliens eux-mêmes. Autrement dit, plus entêté que cela, on ne peut faire plus fort, puisque le gouvernement malien lui-même, est démenti, à croire que seule la version des nouveaux défenseurs de la veuve et de l’orphelin, tient la route. Une aberration qui aurait du pousser ces gens à faire profil bas, mais il n’en fut rien, car, manifestement à travers ces faux scoops, il doit se cacher des intérêts autrement plus importants et une campagne enragée pour nuire à l’Algérie. Dans le cas des groupes encagoulés, la wilaya d’Oran a énergiquement démenti ces informations qui ont été balancées sans aucun début de preuves.

Depuis que l’Algérie avait décidé de refouler les migrants africains, en concertation avec leurs pays d’origine, cette campagne de dénigrement de l’Algérie ne cesse de grossir. A chaque fois, les cercles changent, mais la stratégie est la même. Dramatiser à l’outrance les faits et tirer les conclusions hâtives. Pourtant, l’Algérie n’a jamais caché son intention de lutter contre la migration clandestine. Pourtant, rien ne s’est fait dans la nuit et les autorités ont communiqué sur les différentes actions menées à ce jour. Les hauts responsables politiques, mais aussi des associations comme le CRA, ont expliqué les raisons de ces décisions, en mettant en avant les aspects sécuritaires et sanitaires qui les dictent.

Mais la campagne continue pour des intérêts inavoués qui posent de sérieuses questions sur leur objectif final.

Par Abdelmadjid Blidi