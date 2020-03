<span style='text-decoration: underline;'>Liaison maritime Oran-Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Pour quelle rentabilité ?</span>

Le lourd investissement consenti par les pouvoirs publics pour la réalisation de l’embarcadère de Cap Falcon, point de jonction entre la commune d’Aïn El Türck et la pêcherie d’Oran, que relie une liaison maritime durant la saison estivale à raison d’un certain nombre de navettes assurées par deux paquebots, est-il d’une quelconque rentabilité et pour la société de gestion et pour la commune d’Aïn El Türck ?

Sachant que la mise en service de cette liaison maritime est saisonnière puisqu’elle se limite à la seule période estivale, et encore, car, il faudra compter sans les jours de houles qui entravent l’accostage au quai des paquebots, il est légitime de s’interroger sur l’impact économique de ce projet, en somme, très ambitieux et constitue assurément, une valeur ajoutée pour le développement du tourisme dans la contrée balnéaire.

Sauf qu’excepté l’engouement général des premiers temps affiché pour ce mode de transport lors de sa mise en service au tout début, les citoyens et les vacanciers ont vu leurs ardeurs quelques peu tiédies en raison de l’irrégularité, pour ne pas dire l’absence de commodités au niveau de la station balnéaire de Cap Falcon, notamment en matière de correspondances vers le centre-ville d’Aïn El Türck, distant d’environ 3 kilomètres.

Et pour cause, une fois arrivés d’Oran, les usagers, outre ceux qui préfèrent s’installer carrément à la plage les Dunes de Cap Falcon, le reste, en l’occurrence ceux qui désirent rejoindre ne serait-ce que le centre-ville d’Aïn El Türck, sont obligés de se rabattre sur les taxis clandestins, faute de bus. Dès la fin d’après-midi, la situation se complique un peu plus, car, le prix imposé par les taxis clandestins, n’est plus supportable pour les familles et dont elles doivent s’en acquitter à contre cœur, pour ne pas être livrées à une probable insécurité.

Malgré le renforcement en effectifs de services de sécurité, l’insécurité n’est pas écartée. Sans remettre maintenant en cause, le choix de l’emplacement de l’actuelle embarcadère et que beaucoup de citoyens et de responsables, trouvent inapproprié, il est toujours plausible de la rendre plus fonctionnelle et accessible à un grand nombre de vacanciers, en assurant durant la saison estivale, des rotations régulières de bus jusqu’à une heure avancée de la journée.

Karim Bennacef