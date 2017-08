Bonne nouvelle pour l’économie nationale. Le déficit commercial s’est sérieusement rétracté ces sept derniers mois de l’année en cours, en comparaison avec la même période de l’année dernière. Cette tendance baissière qui semble se confirmer depuis le début de l’année, a de quoi rassurer les Algériens sur l’état de santé des finances du pays. Il faut dire que cette assurance s’arrête seulement aux finances. Car, à voir de plus près, l’assèchement progressif du déficit commercial est une affaire de rente et pas d’efficacité économique. Pour cause, les exportations hors hydrocarbures demeurent marginales. Cet état de fait n’est pas nouveau, mais il serait grand temps pour l’économie du pays de renverser la tendance et faire des exportations de bien fabriquer localement le premier levier du commerce extérieur.

Mais, entre le dire et le faire, il y a effectivement, un monde. Pour l’heure, nos exportations hors hydrocarbures participent à hauteur des 5% des recettes globales. Il n’y a pas de quoi être spécialement fier, lorsqu’on sait que nos importations sont en valeurs plus de vingt fois plus importantes que le petit chiffre de 2 milliards de dollars. C’est un fait que l’Algérie ne tiendra pas une année sans ses hydrocarbures.

Mais il est dit au gouvernement et plus précisément au ministère du Commerce, que nous n’allons pas mépriser les exportateurs pour la simple raison qu’ils sont beaucoup moins efficaces que leurs paires marocains ou tunisiens. Bien au contraire, dit-on, au département de Benmeradi. C’est ainsi que l’opérateur algérien versé dans le commerce international dans «le bon sens», est choyé, voire considéré comme le héros des temps modernes.

Les chefs d’entreprises concernés et les cadres du ministère du Commerce, donnent l’impression d’être très motivés. Mais depuis plus d’une quinzaine d’années que tout ce beau monde en parle, rien n’a bougé.

La raison tient qu’une fois tourner le dos à la caméra, les mêmes personnages développent un discours défaitiste et affichent un grand scepticisme quant au développement des exportations algériennes. Même les exportateurs eux-mêmes sont de la partie. Lorsqu’on leur pose la question sur l’acte d’exporter, ils disent généralement que cela ne concerne qu’une partie marginale de leur production et qu’ils n’ont aucune intention d’aller plus loin. C’est la triste vérité. Et lorsqu’ils se retrouvent au concours national du meilleur exportateur, ils le font comme les enfants le feraient pour le meilleur dessin.

En fait, ce qui cloche prioritairement dans la dynamique économique nationale, c’est que personne ne veut croire à l’impératif du développement des exportations. Tout le monde a la rente dans le sang. C’est un fait.

Par Smaïl Daoudi