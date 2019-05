<span style='text-decoration: underline;'>Appel de Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Benyelles </span>:<br><span style='color:red;'>Pour un dialogue franc et honnête</span>

L’initiative de Ali Yahia Abdennour, Ahmed Taleb Ibrahimi et Rachid Benyelles aura-t-elle plus d’écho que les précédentes ? Créera-t-elle une sorte de convergence des forces politiques et sociales autour de la nécessité d’un dialogue franc et honnête ? Le temps nous le dira.

Ali Yahia Abdennour, Ahmed Taleb Ibrahimi et Rachid Benyelles ont rendu public, hier, un appel où il est clairement fait état d’une invitation à l’ouverture d’un dialogue direct entre le commandement de l’Armée Nationale Populaire et l’ensemble des composantes politiques et sociales de la société. Pour les trois signataires qui, rappellent au passage avoir co-signé un document le 17 octobre 2017, il est impératif de lancer un dialogue «franc et honnête». Les trois personnalités qui comptent parmi les plus respectées du pays, estiment dans leur appel qu’il est urgent de «trouver au plus vite, une solution politique consensuelle en mesure de répondre aux aspirations populaires légitimes qui s’expriment quotidiennement depuis bientôt trois mois». Cette course contre la montre que les signataires du document, suggère salutaire vient rappeler la sensibilité de la période. Et plus que cela, Ali Yahia Abdennour, Ahmed Taleb Ibrahimi et Rachid Benyelles font un constat sans appel : «La situation de blocage à laquelle nous assistons par le maintien de la date du 4 juillet (élection présidentielle) ne pourra que retarder l’avènement inéluctable d’une nouvelle République». Cette phrase vaut une prise de position pour la solution politique au détriment de l’option constitutionnelle préconisée par la présidence de l’Etat et l’état-major de l’APN. Mais les signataires s’en expliquent, en s’interrogeant : «Comment peut-on imaginer des élections libres et honnêtes alors qu’elles sont d’ores et déjà rejetées par l’immense majorité de la population parce qu’organisées par des institutions encore aux mains de forces disqualifiées, opposées à tout changement salutaire ?».

Les trois personnalités s’en remettent principalement à la volonté des manifestants, dont le nombre a surpris la planète entière. «Après avoir obtenu la démission forcée du président candidat moribond», les Algériens aspirent à une démocratie véritable. Cela ne peut se produire qu’à travers «une période de transition de courte durée, conduite par des hommes et des femmes n’ayant jamais appartenu au système profondément corrompu des vingt dernières années», soutiennent-ils.

Pour les signataires de l’appel, «cette période est nécessaire pour mettre en place les mécanismes et dispositions permettant au peuple souverain d’exprimer librement et démocratiquement son choix à travers les urnes, un processus qui va dans le sens de l’histoire, et que rien, ni personne ne saurait arrêter». Ils en veulent pour preuve, les millions de manifestants pacifiques qui ont crié «leur colère et refuser l’humiliation qu’un pouvoir arrogant et sûr de lui voulait encore leur faire subir en annonçant la candidature pour un cinquième mandat, d’un homme qui vit à l’état végétatif depuis cinq ans».

Cet appel vient conforter les démarches des partis de l’opposition qui, tous, préconisent un dialogue avec l’institution militaire. Or, à ce jour, l’ANP qui refuse de sortir du cadre constitutionnel, estime que le dialogue est politique et devra se faire avec une institution politique, à savoir, la présidence de l’Etat.

Yahia Bourit