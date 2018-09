<span style='text-decoration: underline;'>L’université d’été du FCE à El Oued du 5 au 7 octobre: </span>:<br><span style='color:red;'>Pour un rôle de l’entreprise prépondérant et surtout pérenne</span>

Le Forum des Chefs d’Entreprises organise du 5 au 7 octobre 2018, la quatrième édition de son université d’été sous le thème: «Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle».

Cette thématique, selon le communiqué du FCE, s’est imposée d’elle-même, eut égard aux enjeux liés à la transformation de l’économie nationale. «Dans ce contexte particulier, l’entreprise algérienne est en train d’émerger en tant que force motrice dans le développement économique et social du pays.

Sa contribution à l’effort de création de richesse et d’emplois, s’affirme de plus en plus dans la sphère hors hydrocarbures. Cependant, la bataille de la compétitivité demeure son plus grand défi, dans l’environnement mondial actuel où la survie d’une entreprise dépend de ses capacités d’innovation» explique-t-on.

Dans cette perspective, son rôle doit être prépondérant et surtout pérenne, comptant davantage sur ses ressources propres pour produire, exporter et innover et être ainsi le catalyseur de la diversification de l’économie nationale, enclenchée par les pouvoirs publics, ajoute la même source qui souligne «c’est là l’enjeu majeur de l’heure et à venir pour l’entreprise nationale afin de hisser notre économie au rang des économies émergentes, capables de faire face aux phénomènes perturbants, nés des bouleversements des marchés, plus particulièrement des marchés pétroliers».

La plus grande organisation patronale indique en outre que, «la conjoncture internationale liée à la chute des prix des hydrocarbures est venue nous rappeler, l’impérieuse nécessité de redoubler d’efforts pour faire émerger de nouvelles sources de croissance, fondées davantage sur l’effort productif et la compétitivité de nos entreprises économiques».

Plusieurs thématiques prévues lors de l’événement

En même temps, cette évolution si nécessaire est tributaire d’un certain nombre de conditions incontournables qui doivent sinon être réunies, plutôt consolidées. La première est celle de disposer d’un capital humain continuellement performant et sans cesse adapté. S’il est indéniable que l’Etat déploie un effort remarquable, pour former la ressource humaine destinée aux besoins économiques, il demeure important que l’entreprise contribue aussi à améliorer les niveaux de qualification et les compétences requises par la promotion de son propre outil de formation.

«Aujourd’hui, les firmes créent leurs propres universités d’entreprises, (corporate universities), pour y développer leurs métiers, le portefeuille de leurs compétences, la R&D, l’intelligence et la veille économique. Leur force et leur poids dans des marchés hautement compétitifs, en dépendent directement. Or, l’action des entreprises en direction de leurs ressources humaines continue d’être souvent le parent pauvre de leur stratégie de développement, quand elle n’est pas simplement inadaptée et obsolète.», précise-t-on.

La deuxième condition est liée aux techniques de digitalisation qui constituent un puissant instrument d’organisation efficace et performant de l’entreprise. «A la faveur de ces mutations, la carte économique mondiale se redessine à grande vitesse et le numérique est, désormais, au cœur des enjeux liés à la compétitivité et à la conquête de marchés.

De nouveaux acteurs entrent en jeu dans le sillage de ces évolutions, les startups qui sont porteuses d’innombrables solutions, aux contraintes d’usagers divers.

La troisième condition est de mettre en place un environnement favorable pour le développement du potentiel de croissance des startups dont certaines sont vouées à être les champions économiques de demain.

Dans cette optique, le FCE crée son incubateur pour accueillir et accompagner les jeunes porteurs de projets pour développer des concepts novateurs et créer leurs entreprises pour en démocratiser l’utilisation auprès d’usagers, aussi bien parmi les opérateurs économiques que le grand public. La quatrième condition est de mettre en œuvre une politique de développement local qui impulse une véritable dynamique territoriale.

Le Plan d’action et les perspectives seront présentés

Lors des travaux, seront présentés les éléments saillants du plan d’action et des perspectives d’évolution du FCE qui a lui-même entamé sa mue pour s’adapter à toutes ces mutations et jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des réformes structurelles qui transformeront durablement l’économie nationale pour améliorer ses performances et ses capacités de résilience, tout en poursuivant les progrès accomplis en matière de développement humain. Selon un communiqué de presse, le FCE est, en effet, appelé en tant qu’organisation patronale et force de proposition, à être la voix de l’entreprise qui se doit d’accompagner et appuyer pour jouer pleinement sa mission de moteur de croissance inclusive. L’enjeu principal du déploiement régional du FCE est d’ailleurs, de mobiliser toutes les énergies, toutes les catégories économiques et sociales, pour une dynamique territoriale effective. La création d’une commission femmes chefs d’entreprises et la structure Jil’FCE qui fédère les jeunes entrepreneurs, s’inscrit également dans cet esprit de mobilisation et d’ouverture.

L’Université du FCE est aussi, l’occasion idoine pour faire une autoévaluation des actions menées jusqu’à présent afin de consolider les acquis et remédier aux insuffisances, pour faire face aux défis.

Alger: Noreddine Oumessaoud