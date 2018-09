Pour un vrai débat sur les bidonvilles…

Des constructions hideuses, érigées en parpaing et tôles ondulées ne cessent de proliférer ici et là à travers les communes de la wilaya et notamment dans la Daïra côtière d’Ain El Turck. A la sortie sud de la commune de Bousfer, juste en face de la base aérienne, un bidonville en pleine extension suscite le désarroi et la colère des résidents du quartier Ibn Sina, mitoyen au nouveau bidonville qui semble émerger du sol dans une totale indifférence de la part des responsables locaux. «Dès l’apparition des premières baraques en parpaing, il y a maintenant trois ou quatre ans, nous explique un ancien habitant du quartier, nous avons aussitôt alerté les autorités de la Commune et de la Daïra ». « Les gendarmes se sont déplacés sur les lieux pour dresser un constat mais cela n’a pas empêché le bidonville de s’agrandir, causant des désagréments et des nuisances à l’environnement et à notre cadre de vie…Où est la Houkouma ? Où sont les élus pour qui nous avons voté» ? déclarent avec grand dépit des résidents visiblement outrés et désabusés par la passivité apparente des pouvoirs publics. D’autant plus que bon nombre d’entre eux racontent que des petites parcelles de terrain de ce bidonville, se vendent en toute impunité à des prix variant de six à dix millions de centimes. Et les mêmes vendeurs proposent en même temps, la fourniture des matériaux et la construction de la masure illicite avec une main d’œuvre disponible sur place. Face à l’ampleur du fléau, il est difficile de croire que cette «activité» illicite de vente de baraques sur un bidonville, ne bénéficie pas de la complicité, même passive, de quelques acteurs installés dans les circuits de gestion des affaires municipales. Pourtant, tous les automobilistes qui empruntent le chemin vicinal entre Bousfer et Aïn El Turck peuvent «contempler» les nouvelles constructions illicites qui, selon plusieurs témoins, seraient érigées et vendues par les membres d’un véritable réseau mafieux, installé dans ce créneau. Un créneau qui reste hélas, forgé et encouragé par la politique officielle de distribution prioritaire de logements aux occupants de bidonvilles. Une politique sociale devant, certes, répondre aux besoins et aux espoirs de milliers de familles en attente d’un toit décent mais qui aujourd’hui trouve ses limites et génère des incohérences et des dérives tout en pénalisant tout projet de croissance urbaine harmonieuse, digne des ambitions de la Capitale oranaise. «Ceux qui s’empressent de venir occuper un bidonville ne viennent pas d’un autre pays ou d’une autre planète, nous explique un éminent sociologue oranais ; il s’agit surtout de familles modestes mal-logées devant être recensées là où elles se trouvaient initialement, avant le départ vers le bidonville…C’est ce flux migratoire interne vers la grande ville qu’il faudra maîtriser, tout en mettant en œuvre une politique de fixation des populations à travers des investissements sociaux, répondant aux besoins en emplois école, santé…». Mais c’est là un autre débat. Un autre vrai débat sur les bidonvilles qu’il faudra un jour ouvrir.

Par S.Benali