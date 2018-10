Comme chaque année depuis son institution, la journée nationale de la presse a été «célébrée» lundi dernier, à travers les grandes wilayas du pays, par le rituel des rencontres, organisées par les pouvoirs publics avec les journalistes.

Discours, collations et petits cadeaux sont à chaque fois distribués aux membres de la profession, au détour de ces «cérémonies» devenues incontournables, à la célébration de la journée de la presse. Même s’il s’agit officiellement de rendre hommage à cette corporation pour les sacrifices et les défis remportés tout au long de ce quart de siècle, de floraison et de fonctionnement des journaux dits indépendants, on doit bien admettre aujourd’hui, que cette forme de communication retenue par les gouvernants, trouve aujourd’hui ses limites et ses contradictions, eu égard aux contraintes, aux insuffisances, voire même à certaines dérives qui gangrènent de plus en plus l’état des lieux de la presse en général et de la presse écrite régionale en particulier.

A Oran, à l’exception d’un ou deux titres dont le doyen de la presse locale, le quotidien Ouest Tribune, qui a gardé depuis sa naissance la même aspiration aux valeurs et aux règles de la profession, bon nombre de journaux ont glissé vers des pratiques de fonctionnement peu orthodoxes, et n’ont de «journaux» que le nom.

A l’image de certains opérateurs, nouveaux fondateurs de nouveaux journaux, attirés par ce créneau, vu l’argent de la manne publicitaire, où la quête d’une «notoriété», dont ils ne peuvent même pas rêver s’ils ne possédaient pas un journal.

La plupart des institutions, des organismes et des corps constitués, tels que la sûreté de Wilaya ou les douaniers, ne manquent pas, chacun de leur côté, d’inviter les journalistes «pour les féliciter et leur rendre hommage», à l’occasion des journées, mondiale et nationale, dédiées à la presse. Pourquoi pas pourrait-on dire.

Mais il se trouve néanmoins, que dans bon nombre d’endroits, notamment à Oran, les membres de la profession ont beaucoup moins besoin de discours cajolants et élogieux, que de mesures fortes et concrètes permettant d’améliorer l’état des lieux et les conditions de fonctionnement et d’exercice de la profession. A Oran, deuxième ville du pays et berceau incontestable de la presse écrite, il n’existe toujours pas de Maison de la presse, digne d’une «métropole se voulant moderne et attractive»…

Par S.Benali