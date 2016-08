<span style='text-decoration: underline;'>Du pain jeté aux ordures</span> :<br><span style='color:red;'>Pourquoi ce gâchis ?</span>

On constate très souvent les chaînes devant les boulangeries. Les gens achètent parfois plus de pain qu’ils n’en consomment.

Pas question de manger le pain rassis de la veille. Celui-ci est déposé près des poubelles. Heureusement qu’il y a des gens qui récupèrent cette denrée pour d’autres utilisations, mais pourquoi ce gaspillage. Pourquoi les familles ne réduisent pas leurs achats de pain. Le restaurant très populaire «Latéfa» a invité un spécialiste hollandais de la restauration pour pouvoir évaluer l’activité du restaurant. «La première des choses qu’il a relevé, c’est les grandes corbeilles de pain sur la table». Vous gaspillez trop de pain, dit-il, et c’est une vérité.

Le pain n’est pas cher dans notre pays et on en abuse à acheter trop, mais en Algérie Hamdou Lillah, il n’y a aucun algérien qui est mort de la faim».

