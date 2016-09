Pourquoi El Karma ?

Il n’y a pas si longtemps, le responsable gestionnaire du marché de gros d’El Karma expliquait, devant la presse locale, que pas moins de 10 tonnes de déchets et de restes de légumes et de fruits invendus, sont jetées chaque jour à la décharge publique de la commune. Au détour d’une visite du ministre du Commerce sur les lieux, on apprend que «les marchandises jetées sont souvent abîmées ou périmées, faute de moyens de conservation». De leur côté, les mandataires n’ont pas raté l’occasion de dénoncer «le manque d’hygiène et la dégradation de l’environnement au niveau de ce marché, marqué par le «gaspillage honteux occasionné par ces 10 tonnes de fruits et légumes jetés, chaque jour, en raison d’une baisse des achats et du manque de moyens et de structures de conservation des denrées périssables». Cette situation porte aussi préjudice aux fellahs producteurs de la région, aux grossistes mandataires obligés de réajuster leur prix à la hausse et en bout de chaîne aux citoyens consommateurs qui voient les prix flamber. Depuis sa mise en exploitation, en janvier 2013, le marché de gros d’El Kerma ne cesse d’être critiqué et montré du doigt par les mandataires, les détaillants, (clients) et les citoyens de passage qui déplorent un état des lieux écoeurant. De son côté, l’association écologique locale El-Fadjr, dénonce ces agressions sur l’environnement en relevant des faits choquants: Les dizaines de tonnes de déchets rejetés par le marché sont évacuées vers la décharge publique communale qui avait fait, pourtant il y a un an, l’objet d’un arrêté de fermeture du wali. Cette décharge, en activité depuis plus de 30 ans, continue de recevoir des déchets de toutes sortes, tandis que la récente station d’épuration des eaux usées (STEP), est pointée du doigt pour ses déversements d’eaux traitées et non traitées dans la Sebkha, contaminant au passage les nappes phréatiques. Ainsi, la commune d’El Kerma, cette ancienne et paisible localité au sud d’Oran, ne cesse depuis quelques années de suffoquer sous le poids des lacunes et des inepties commises au registre du développement local. Une commune qui paye en fait le prix de son «implantation malheureuse» juste à l’entrée de la capitale oranaise par l’autoroute Est-ouest. Avec son marché de gros des fruits et légumes, son marché de véhicules d’occasion, son marché pour les bestiaux, sa décharge publique et les nombreux projets réalisés ou initiés sur ce même espace, tels que la création d’un port sec, d’une unité de fabrication d’emballage, d’une unité de conditionnement de triage de fruits et légumes, d’un grand abattoir marché de viande blanche, d’un marché pour les grossistes en quincaillerie et autres produits, d’un marché de gros pour les poissons et fruits de mer et de bien d’autres «idées sublimes»…La commune d’El Kerma est devenu le réceptacle de toutes les improvisations, des plus médiocres aux plus saugrenues et dangereuses. Il s’agit notamment de ce projet de réalisation d’un «Port sec», qui ne serait en fait qu’une grande aire de stockage de produits explosifs ou toxiques potentiellement dangereux… Pourquoi à El Kerma s’indignent bon nombre d’acteurs sociaux ?

Par S.Benali