Même si certains s’entêtent, à ne pas prendre nos élections au sérieux, il est clair, que la planète vit aujourd’hui, le premier tour d’un scrutin majeur en France, quelques mois après les Etats Unis, et quelques jours avant l’Algérie, qui prépare des législatives stratégiques. Le propos n’est certainement pas, de placer notre pays au même niveau, que la première et la cinquième puissance de la planète. Mais nos élections sont tout de même importantes, parce qu’elles concernent le plus grand pays d’Afrique, puissance régionale et troisième économie du continent noir. Pour ces facteurs, les législatives du 4 mai ne sont pas un fait anodin, pour les puissances mondiales. Il est possible, de mettre l’Algérie sur orbite de la démocratie moderne, jusqu’à s’imposer comme un « petit soleil » autour duquel, vont tourner que quelques «petites nouvelles planètes».

Nous sommes là, dans «la haute administration planétaire». Mais si l’on descend quelques étages, et l’on met le pied à terre, on saura, que l’Américain moyen, qui s’en fiche comme de sa première chaussette, de ce qui arrive chez-nous ou en France, ne pense pas moins, que ce Trump est en train de mettre le monde, sens dessus dessous. Qu’il fasse exploser la mère des bombes en Afghanistan, qu’il lance en Libye, une simulation grandeur nature, sur la « nouvelle guerre », où on fait tuer tout le monde, par tout le monde, sans risquer une seule goûte de sang US, qu’il inspire plein de politiciens et d’écrivains de par le monde, ce n’est vraiment pas leur préoccupation.

Les Français sont empêtrés, dans leur petite crise politico-économico-sécuritaire. Mais dans le fond, ils savent bien, que leurs politiciens agitent le verre, et veulent faire croire à une tempête. Ils s’en fichent que l’extrême droite ou le la France insoumise s’égosillent. Ils attendent simplement, que l’élection passe. Ils se doutent bien, que rien ne changera dans leur pays.

Il y a l’opinion US et française, mais il y a aussi l’opinion algérienne. Et bien, nous autres, on s’en fiche bien, que Trump reste ou pas, à la tête des Etats Unis. Vu d’en bas, ils sont tous pareils, puisque de toutes façons, nous sommes aussi considérés tous pareils, du point d’observation des Américains. Le show et tout le reste, n’est pas destiné pour notre consommation.

Ce qui doit nous importer, c’est de réussir une phase majeure, de l’histoire de notre pays. Tout le reste n’a qu’une importance relative, puisqu’on n’y peut rien.

Par Smaïl Daoudi