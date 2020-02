<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Pourquoi insulter une équipe qui gagne?</span>

Si le fait marquant de la joute entre l’USM Bel Abbés et le NC Magra était le triplé du Belabéssien Abdennour Belhocini qui redevient le buteur de la ligue Une avec 10 buts inscrits, les insultes proférées par une partie de pseudos-supporters envers l’entraîneur Yaïche et ses joueurs, ont fait réagir les amoureux du club phare de la Mekerra qui ont entamé une campagne de soutien au staff technique et ses joueurs avant le match du NAHD prévu samedi prochain. Ces énergumènes ont donc laissé une administration fantôme et qui n’a rien fait pour le club, et se sont lancés vers des joueurs sans salaires et qui occupent une satisfaisante huitième place. Dire que des gens sont payés ainsi pour déstabiliser le club et pousser Yaïche à la démission afin de stopper net cette remontée de l’équipe, comme quoi, le ridicule continue à régner à la Mekerra. La réaction de Yaiche ne s’est pas fait attendre puisqu’il a déclaré juste en fin de match: «Ce sont des ennemis de l’équipe et pas des supporters qui ont insulté mes poulains».

B.Didéne