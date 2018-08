<span style='text-decoration: underline;'>Un autre meurtre sur une plage algérienne </span>:<br><span style='color:red;'>Pourquoi l’Algérie a mal dans son tourisme</span>

Cette tare que vit le tourisme en Algérie n’existe pas dans d’autres destinations touristiques. Même dans des pays autrement plus violents que l’Algérie où les gangs ont leurs territoires, leurs troupes et leurs armes automatiques, les lieux hautement touristiques demeurent sous contrôle des autorités. Il n’est pas permis à quiconque de profiter de l’été pour dépouiller les touristes. Il y va de l’image de marque d’une industrie pourvoyeuse d’emplois et de devises fortes.

Moins de deux semaines après un horrible assassinat d’un vacancier de 35 ans à Bejaïa, la chronique judiciaire estivale enregistre un autre meurtre tout aussi odieux, cette fois à Boumerdes. Un jeune homme de 28 ans, originaire d’Alger s’est fait poignarder, dimanche dernier, par six individus au niveau de la plage Essakhra, dans la wilaya de Boumerdes. A l’origine de cet innommable crime, une altercation entre la victime et un groupe de voyous. L’estivant s’est simplement adressé aux marginaux pour leur demander de respecter des familles présentes sur la plage. En effet, les voyous se comportaient de manière indécente et suscitaient une grande gêne autour d’eux jusqu’à gâcher la journée des estivants. L’altercation entre le jeune homme et les six individus a tourné au drame lorsque ces derniers ont sorti leurs couteaux et l’ont poignardé jusqu’à ce que mort s’en suive.

Cette scène digne d’un film d’horreur s’est produite à un moment de grande affluence de familles sur les plages du pays. La victime n’est pas allée à la plage Essakhra, en hiver, pour provoquer un groupe de marginaux qui s’adonnaient à leur business. Ce sont plutôt ces derniers qui étaient venus avec la ferme intention de gâcher les vacances d’honnêtes citoyens. Cette tragédie de par son horreur s’est épandue comme une trainée de poudre.Oui, la cote algérienne est livrée aux brigands, au voyous et aux marginaux de tout poils.

Le vacancier algérien en décidant de profiter des richesses naturelles de son pays, prend un véritable risque à se rendre en bord de mer. Abandonné à son sort, il se retrouve victime de bandes de voyous armées qui le rackettent par deux fois ; au parking et sur le sable. Tout le monde aura en effet remarqué, que le « personnel » chargé du stationnement et des équipements de plage n’est composé que d’individus « louches » qui très souvent, imposent leur diktat aux estivants. Ces derniers achètent leur sécurité auprès des «plagistes» et des «parkingeurs». Aucune autorité administrative ou sécuritaire ne peut ignorer cette triste réalité. La police et la gendarmerie tentent de limiter les dégâts en lançant des opérations coup de poing. Mais sitôt les forces de l’ordre partis, les marginaux réoccupent le terrain et reprennent leur racket des honnêtes citoyens. Le dramatique épisode de la plage Essakhra, témoigne d’un déficit de sécurité permanente.

Cette tare que vit le tourisme en Algérie n’existe pas dans d’autres destinations touristiques. Même dans des pays autrement plus violents que l’Algérie où les gangs ont leurs territoires, leurs troupes et leurs armes automatiques, les lieux touristiques demeurent sous contrôle des autorités et il n’est permis à personne de profiter de l’été pour dépouiller les touristes. Il y va de l’image de marque d’une industrie pourvoyeuse d’emplois et de devises fortes. A voir les résultats auxquels semblent parvenir assez facilement d’autres pays, il convient de noter que l’Algérie peine par un manque flagrant de coordination entre les divers acteurs entrant dans l’activité touristique. Dans le lot, on retiendra un maillon faible : Il s’agit des APC qui comptent sur les plages fréquentées. En sus d’une absence totale d’un système spécifique de ramassage des ordures durant l’été, les maires de nombre de ces communes ne voient dans la saison estivale qu’un moyen de doper les caisses à travers la mise en concession des plages et aires de stationnement attenantes.

Les maires que, visiblement, personne ne contrôle vraiment, concèdent les plages et les parkings à des voyous. Pensant faire d’une pierre deux coups, en donnant une occupation aux marginaux pour s’assurer une tranquillité, tout en renflouant les caisses de la commune. Une courte vue qui a fait tâche d’huile et qui a débouché sur un été pourri où l’on compte déjà trois décès d’estivants. Cette manière de laisser aux présidents d’APC le libre arbitre sur les plages a porté un coup dur, presque fatal au tourisme national. On assiste à une mise à nue de toute la politique touristique algérienne. En fait celle-ci n’existe pas.

L’Etat s’est mis en tête d’encourager la réalisation des infrastructures mais a laissé en friche tous les aspects en rapport avec la qualité du service et un authentique dispositif sécuritaire. Les plans bleu et Azur, mis en place par la police et la gendarmerie nationales, limitent certes les dégâts, mais que valent pareils dispositifs devant la démission des APC qui, eux, encouragent les voyous à se sentir « maitre » des plages de notre pays.

Alger: Smaïl Daoudi