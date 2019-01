<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Pourquoi le Barça est si riche et n’a pas à s’inquiéter du fair-play financier</span>

C’est vrai qu’on peut raisonnablement se poser la question. Frenkie de Jong pour 75 millions d’euros. L’été dernier, Malcom pour 41 millions d’euros, Lenglet 35 millions d’euros, Arthur 31 millions d’euros.

Il y a deux ans, Coutinho pour 135 millions d’euros, Dembélé à 120 millions d’euros, Paulinho à 40 millions d’euros. Et tout cela sans compter les bonus. Comment le club catalan peut-il dépenser autant?

Le Barça, 2e club le plus riche du monde

Que voulez-vous, le FC Barcelone reste le 2e club le plus riche du monde, derrière le Real Madrid, et semble avoir accéléré sa politique de domination. Selon le cabinet Deloitte et son rapport Football Money League, en 2018, la richesse du Barça était évaluée à 690 millions d’euros, contre «seulement» 541 millions d’euros pour le PSG.

Qu’est-ce que le Barça fait bien que Paris fait mal?

Je n’aurais pas la prétention de donner des conseils aux dirigeants parisiens mais il est évident qu’en épluchant les comptes du club catalan, on ne peut qu’applaudir sa stratégie financière. Mais surtout souligner sa position dominante. Premier élément: le club bénéficie de recettes de droits TV exceptionnelles. L’année dernière, le Barça a touché 187 millions d’euros de droits TV, Liga et Ligue des champions confondues. Quant à Paris, on parle de 118,7 millions d’euros: 56,7 millions d’euros avec la Ligue 1 et 62 millions d’euros avec la Ligue des champions. Une différence de plus de 57%! De plus, les recettes catalanes ont augmenté de 15% depuis 4 ans et les analystes s’attendent à des recettes, cette saison, de 267 millions d’euros. Une hausse de 42% en une seule saison!

Les Qataris ne suffisent pas à Paris

Rappelez-vous la règle du fair-play financier, vous n’avez pas le droit de dépenser plus que ce que vous avez gagné. Et sur ce point, le Barça gagne énormément d’argent. Au niveau des recettes commerciales, à la fois des sponsors, du marketing et du merchandising, Barcelone afficherait un résultat net de 323 millions d’euros en 2018. Contre 313 pour Paris. Et les recettes barcelonaises ont augmenté de 73% en 5 ans. Alors que Paris stagne, le Barça ne cesse de grimper.

Même au niveau de la billetterie, le PSG ne rivalise pas

Cela va être très dur de trouver un point où le Barça a du retard. Même au niveau de la billetterie, malgré la rénovation du Parc des Princes et la hausse des tarifs, le PSG ne peut pas rivaliser et reste derrière Barcelone. En 2018, le club catalan a engrangé 145 millions d’euros de recettes billetterie. Une augmentation de 24% entre 2014 et 2018. Quant au PSG, il reste bloqué à 100 millions d’euros. Précisons aussi que les dirigeants catalans ont lancé un projet de rénovation du stade et vont signer un contrat de naming qui pourrait leur rapporter, au minimum, 10 à 20 millions d’euros par an. Et je pourrais rajouter que le musée du FC Barcelone était, en 2018, le 3e musée le plus visité d’Espagne, lui garantissant des recettes annuelles de 57 millions d’euros. Ou également que la balance des transferts est redevenue positive cette saison, à plus de 28 millions d’euros.