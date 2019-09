Pourquoi le siège de la mairie tarde à être livré ?

Les travaux de restauration du siège historique de l’Hôtel de Ville d’Oran, lancés il y a déjà près de six ans, plus de cinq années, connaissent toujours des retards et des contraintes diverses empêchant leur réception et la réouverture du splendide bâtiment de la ville d’Oran. Selon des sources communales citées par un journal local, une fiche technique a été élaborée par un bureau d’études algérien, afin de cerner les travaux d’aménagement internes devant être engagés sur les structures de l’édifice. Il s’agit notamment de la salle des Conférences, la salle des délibérations de l’APC, la salle d’honneur des délégations hôtes et le Cabinet du maire. On se souvient que lors d’une réunion de l’exécutif communal tenue l’an dernier, le Maire d’Oran avait annoncé qu’une enveloppe financière de 50 milliards de centimes devait être débloquée par la Wilaya pour l’achèvement des travaux. La contrainte financière devait donc, en principe être levée, permettant de lancer dans les plus brefs délais les travaux d’aménagement intérieurs de l’Hôtel de Ville. Mais, semble-t-il, c’était sans compter sur l’ampleur des pannes de la machine bureaucratique chargée d’assurer le financement et la finalisation des projets. «Nous ferons tout pour relancer les travaux dans les plus brefs délais», avait souvent assuré M. Boukhatem qui espérait une célérité de l’opération suivie par le Wali et les élus de l’APW. Après achèvement de la première tranche relative au traitement de la façade, de la toiture et des murs, la deuxième tranche des travaux concernant l’aménagement et à la restauration à l’intérieur de l’édifice reste toujours en suspend, alors que tout le monde parlait de l’achèvement total du total de ce projet en février 2018. La restauration du siège de la Mairie n’aura donc pas échappé à la «fatalité» des retards et des dysfonctionnements bien difficiles à comprendre pour l’Oranais anonyme qui ne retient, à juste titre, que les délais avancés et les résultats enregistrés. Le siège de la Mairie aux deux lions, un véritable joyau architectural construit en 1886, rejoint ainsi la liste, déjà bien longue des projets et opérations pénalisés à chaque fois par le manque de maturation et de maitrise des différents dossiers de préparation, d’engagement et de suivi. Commentant cette actualité en sirotant leur thé au café oranais des lamentations, les mauvaises langues locales ne se privaient pas de ricaner, indiquant que «s’il a fallu à Oran plus de trente ans pour réceptionner une grande mosquée, près de vingt ans pour un «Palais des congrès» encore non achevé, plus d’une dizaine d’années pour un stade, et autant de temps pour des équipements publics et certains chantiers de logements ou d’infrastructures scolaires,… on peut comprendre pourquoi le siège de la mairie tarde lui aussi à être livré !».

Par S.Benali