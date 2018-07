<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2018</span>:<br><span style='color:red;'>Pourquoi les Bleus montent en puissance</span>

Pour Raphaël Varane et Lucas Hernandez, les progrès constants effectués par les Bleus au Mondial par trouvent leurs explication dans «la richesse» du collectif et «la vie de groupe incroyable».

La «montée en puissance» de son équipe constatée par Didier Deschamps après le succès tout en maitrise des Bleus contre l’Uruguay (2-0), vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde, s’explique par différentes raisons. Outre les réponses tactiques, techniques et physiques apportées par ses joueurs aux problèmes posés jusque-là par ses adversaires, l’équipe de France a surtout montré sa grande capacité d’adaptation depuis les huitièmes de finale. Contre l’Argentine d’abord (4-3), face à une formation très joueuse. Face à la Céleste ensuite, une sélection réputée plus rugueuse. «On peut l’interpréter comme ça, a confirmé Raphaël Varane, ce samedi en conférence de presse. On a une équipe jeune, mais qui démontre pas mal de maturité depuis le début de la compétition. On est capable de joueur dans différents registres, dans la solidité mais aussi dans le jeu rapide. À nous de nous adapter grâce à nos joueurs aux profils différents, ce qui nous apporte beaucoup de complémentarité et nous permet de varier notre jeu. C’est l’une de nos forces.» Après avoir «répondu présent au défi physique» imposé par les Uruguayens, les Bleus s’attendent désormais à jouer contre un adversaire plus mobile et entreprenant avec la Belgique. Une perspective à laquelle ils sont préparés et qu’ils vont à nouveau affronter en s’appuyant sur «la richesse» de leur effectif. «Chacun a une expérience différente dans son club, mais il y a une idée commune ensuite en sélection» «Le fait de jouer un partout en Europe, ça nous apporte quelque chose. Chacun a une expérience différente dans son club, mais il y a une idée commune ensuite en sélection. C’est ce que nous rend plus forts, a estimé Varane. Nos joueurs évoluent dans les plus grands clubs européens, avec des coaches et des tactiques différentes. On travaille différents styles de jeu, avec c’est aussi pour ça qu’on a une capacité à jouer de plusieurs façons, a poursuivi le défenseur du Real Madrid. On ne joue pas de la même manière en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France ou ailleurs.» L’autre explication apportée par Lucas Hernandez à la trajectoire ascendante de l’équipe de France dans ce Mondial est aussi collective. Elle n’est pas nouvelle, les joueurs y font référence en permanence depuis plusieurs semaines. «On a un très grand groupe de personnes. On s’entend tous très bien, a assuré le jeune latéral de l’Altético de Madrid. La vie de groupe est incroyable, et sur le terrain, ça se voit, tout est plus facile, a-t-il ajouté. Quand on est bien ensemble en dehors, tout se passe mieux. La vie du groupe, pour nous, c’est le plus importante.»