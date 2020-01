<span style='text-decoration: underline;'>Cour suprême</span>:<br><span style='color:red;'>Poursuites contre l’ancien wali de Mostaganem Abdelwahid Temmar</span>

Le Parquet général de la Cour suprême a annoncé, lundi, qu’il engagera des poursuites judiciaires à l’encontre de l’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar pour des faits «susceptibles d’une qualification pénale liés à l’octroi de foncier public», et ce, conformément aux dispositions du Code de procédure pénal.

Le Parquet général de la Cour suprême a précisé «avoir été destinataire du Procureur général près la Cour de Mostaganem de deux dossiers de procédure sur des faits susceptibles d’une qualification pénale, liés à l’octroi de foncier public, à l’encontre de Temmar Abdelwahid, ancien wali de Mostaganem». Le Parquet général de la Cour suprême a ajouté qu’il «engagera des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale».

Auparavant, le tribunal de Mostaganem avait retenu dimanche des chefs d’inculpation à l’encontre de 35 personnes physiques dont 11 cadres, un ex-wali de la wilaya et 14 personnes morales dans des affaires de corruption, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. Le dossier de l’enquête préliminaire relatif à ces affaires de corruption a été transféré au juge d’instruction, a précisé le document dont une copie a été remise à l’APS, ajoutant «qu’en raison des charges et des preuves retenues, faisant état que le nommé (T.A) ) a commis ces faits en tant qu’ex-wali de Mostaganem et, conformément aux dispositions de l’article 573 du code des procédures pénales, le dossier de ce dernier, a été transmis par voie pacifique au procureur général de la Cour suprême».

«En application de l’article 11 du paragraphe 3 du code des procédures pénales amendé et complété, l’opinion publique est informée que le dossier de l’enquête préliminaire, ouverte sur instruction judiciaire par les services de la sûreté de wilaya, a été transmis au parquet de Mostaganem», poursuit le communiqué, ajoutant «que le dossier de l’enquête portant sur des faits de corruption, a été renvoyée au juge d’instruction du même tribunal.

Ces chefs d’inculpation sont retenus à l’encontre de 35 personnes physiques, dont 11 cadres, 14 personnes morales pour avoir commis des crimes et ce, conformément aux dispositions de la loi 01-06 portant sur la prévention et la lutte contre la corruption.