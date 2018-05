Prébende et privilèges tant convoités…

L’assemblée populaire de wilaya, a organisé ce mercredi, une journée d’étude consacrée au «marketing commercial» des prochains jeux méditerranéens qui auront lieu on le sait, en 2021 à Oran. Une louable initiative, quand on sait combien la réussite d’un tel événement sportif international, implique des efforts conséquents en matière de communication publicitaire autour des «atouts économique et touristique» de la métropole de l’Ouest. Il se trouve hélas, que le déroulement de cette journée, dite scientifique, ne reflétait en rien, ni dans le contenu ni dans la forme, les enjeux et les objectifs escomptés. Ouverte vers 11h30 par le ministre des Sports en visite à Oran, la journée amputée au départ d’une demi-journée, a connu les mêmes balbutiements et improvisations propres à bon nombre d’initiatives lancées par des élus locaux pourtant sincèrement engagés dans la démarche. Devant une salle au deux-tiers vide, après le départ du Ministre, du Wali, des journalistes et de la «délégation» incluant bon nombre d’élus, sénateurs et députés, les organisateurs de la journée ont tenté de reprendre leur travaux dans une ambiance flegmatique et un brouhaha inconfortable. Abordant un thème d’introduction sur les outils de communication digitale permettant de promouvoir l’image de la ville aux yeux des touristes et visiteurs étrangers, un premier intervenant, présenté comme un expert, a évoqué le «travail d’un groupe de jeunes qui auraient dit-il, cartographier toute la ville Oran, et construit en application permettant aux internautes de visiter en 3D, tous les sites à visiter à Oran». «Malheureusement a-t-il ajouté, je n’ai pas leurs coordonnées et je ne sais pas s’ils sont présents pour que je puisse les rencontrer !». C’est là un sublime exemple du manque de rigueur et de professionnalisme qui planait sur cette rencontre dédiée surtout au remplissage d’un programme de visite ou d’un emploi du temps officiel peu conséquent. Comment, à ce niveau, peut-on ignorer que l’Institut de cartographie d’Arzew, peut fournir des cartes numérisées permettant à des développeurs de site, et il en a bon nombre à Oran, de mettre en ligne des sites touristiques interactifs. L’un d’entre eux, assis à côté du chroniqueur, ne put s’empêcher de chuchoter: «Peut-être qu’il parle de moi et du site sur Oran que nous sommes en train de finaliser.. ? Est-ce qu’il parle de moi !». En ce domaine, comme tant d’autres, l’envahissement du terrain par des acteurs de tout bord se prévalant de quelques compétences douteuses, ne cesse de confirmer le fameux principe: «la nature à horreur du vide». Un vide forgé on le sait, par le retrait et la marginalisation des véritables élites intellectuelles nullement motivées par une enquête de statut social ou de fausse notabilité. Ni encore moins de prébende et de privilèges tant convoités.

Par S.Benali